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Sakarya'daki kazada ölen tamirci, iş yerinin önünden son yolculuğa uğurlandı (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.09.2018 14:16 | Son Güncelleme

3 ARKADAŞ TOPRAĞA VERİLDİ Sakarya'nın Kocaali ilçesinde meydana gelen kazada ölen 7 kişi arasında bulunan Gökhan Çodar'ın (34) cenazesi Düzce'nin Çilimli ilçesi Merkez Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Çilimli Türbe Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Sakarya'daki kazada ölen tamirci, iş yerinin önünden son yolculuğa uğurlandı (2)

3 ARKADAŞ TOPRAĞA VERİLDİ
Sakarya'nın Kocaali ilçesinde meydana gelen kazada ölen 7 kişi arasında bulunan Gökhan Çodar'ın (34) cenazesi Düzce'nin Çilimli ilçesi Merkez Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Çilimli Türbe Mezarlığı'nda toprağa verildi. Aynı kazada yaşamını yitiren Fatih Sivrikaya'nın (28) cenazesi ise Düzce Koçyazı Mahallesi mezarlığında kılınan cenaze namazı sonrası toprağa verildi. Sivrikaya'nın anne ve babasının ayrı olduğu, dedesinin yanında büyüdüğü öğrenildi.
Düzce'nin Çilimli ilçesinde iş yerinin önünde cenaze namazı kılınmasının ardından Yunus Emre Kurt'un cenazesi Sakarya'nın Serdivan ilçesi Beşköprü Mahallesi'ndeki Hakikat Vakfı Camii'ne getirildi. Cenaze namazına gencin babası Hasan Kurt, kardeşi Emir Kurt, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Aile üyeleri, tabutun başında taziyeleri kabul ederken gözyaşlarına boğuldu. Kurt'un 1,5 ay sonra ikinci çocuğunu dünyaya getirecek olan hamile eşi cenaze namazına sağlığı nedeniyle getirilemedi. Kurt cenaze namazının ardından Erenler Aile Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Aziz GÜVENER- Tezcan SOLMAZ/SAKARYA, DÜZCE, (DHA)

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Sakarya'daki kazada ölen tamirci, iş yerinin önünden son yolculuğa uğurlandı (2)Sakarya'daki kazada ölen tamirci, iş yerinin önünden son yolculuğa uğurlandı (2)Sakarya'daki kazada ölen tamirci, iş yerinin önünden son yolculuğa uğurlandı (2)

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