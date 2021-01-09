HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Sakarya’daki kazalar KGYS’ye yansıdı

Sakarya’daki kazalar KGYS’ye yansıdı

09.01.2021 11:14 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakarya’da Aralık ayında meydana gelen trafik kazaları Kent Güvenlik Yönetimi Sistemi (KGYS) kameralarına yansıdı.

Sakarya’da Aralık ayında meydana gelen trafik kazaları Kent Güvenlik Yönetimi Sistemi (KGYS) kameralarına yansıdı. Kazalarda, sürücülerin dikkatsizlik ve kural ihlaller acı sonuçları gözler önüne serdi.
Sakarya’da 24 saat boyunca kayıt altında olan KGYS kameralarına, şehir genelinde Aralık ayında yaşanan trafik kazaları yansıdı. Aralık ayında meydana gelen ve KGYS’ye yansıyan trafik kazaları Emniyet Genel Müdürlüğünün internet sitesinde yayınlandı. Şehrin farklı bölgelerinde meydana gelen trafik kazalarının çoğunluğunun kural ihlali sonucu olduğu ve sürücülerin dikkatsizliğinden meydana geldiği görülürken, görüntülere yansıyan ilginç kazalar yürekleri ağza getirdi.

Yasak olmasına rağmen dönünce olanlar oldu
Görüntülerde Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi kavşağı üzerinde sola dönüşün yasak olmasına rağmen döndüğü esnada araçla çarpışması kameralara yansıdı. Diğer bir görüntüde ise, kavşağa kontrolsüz giren otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybederek refüje çarpması yer aldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERAslışah Alkoçlar ve Kaan Demirağ nişanlandı! Anneanne Hülya Koçyiğit torunu için dans ettiAslışah Alkoçlar ve Kaan Demirağ nişanlandı! Anneanne Hülya Koçyiğit torunu için dans etti
Uzman isim uyardı: Bu hastalık, koronavirüsle karıştırılabilirUzman isim uyardı: Bu hastalık, koronavirüsle karıştırılabilir
Pegasus çağrı merkezine nasıl ulaşılır?Pegasus çağrı merkezine nasıl ulaşılır?
1/

En Çok Okunan Haberler

Vali Yerlikaya açıkladı! İşte İstanbul'da vakaların en fazla düştüğü ilçeler

Vali Yerlikaya açıkladı! İşte İstanbul'da vakaların en fazla düştüğü ilçeler

MİT'ten eleman ilanı: Peşindeyiz ve seni iyi tanıyoruz

MİT'ten eleman ilanı: Peşindeyiz ve seni iyi tanıyoruz

Galatasaray'da Mesut Özil patlaması!

Galatasaray'da Mesut Özil patlaması!

Galatasaray'dan İrfan Can Kahveci bombası!

Galatasaray'dan İrfan Can Kahveci bombası!

Erdoğan imzaladı! Bakanlıklarda kritik atamalar

Erdoğan imzaladı! Bakanlıklarda kritik atamalar

Kolunu makineye kaptırdı, feci şekilde can verdi

Kolunu makineye kaptırdı, feci şekilde can verdi

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Bakan Koca son durumu açıkladı

Bakan Koca son durumu açıkladı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Karadeniz'de ve İstanbul Boğazı'nda hamsi avı yasaklandı

Karadeniz'de ve İstanbul Boğazı'nda hamsi avı yasaklandı

Okmeydanı'nda giriş-çıkışlar kapatıldı! Özel harekat da destek verdi

Okmeydanı'nda giriş-çıkışlar kapatıldı! Özel harekat da destek verdi

Hurdacılara 120 polisle ani baskın

Hurdacılara 120 polisle ani baskın

Diğer Haberler

İstanbul'da ilginç olay: Satın aldığı aracın önü 2012 arkası 2010 model çıktı

İlginç olay! Bu aracın önü 2012 arkası 2010 model

Burada yer çekimi yok! Erzurum'da 'gizemli yol' şaşırtıyor

Dünyanın sayılı yerlerinden! Duyan gidiyor: Gerçekten mucize

Bilim Kurulu üyesi Kara: Çocuklar da koronavirüse karşı aşılanacak

Çocuklara da aşı yapılacak mı? Prof. Dr. Ateş Kara açıkladı

Uzman isim uyardı: Verem, koronavirüsle karıştırılabilir

Uzman isim uyardı: Bu hastalık, koronavirüsle karıştırılabilir

Dikkat çeken açıklama: Son aylarda aile içi bulaşın çok hızlı olmasında mutasyonlu virüs olabilir

Korkutan açıklama: Sebebi mutasyonlu virüs olabilir

Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? 9 Ocak Sayısal Loto çekilişi saat kaçta yapılacak? 9 Ocak Sayısal Loto sonuçları sorgulama

95 milyon TL'yi aşan büyük ikramiye!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.