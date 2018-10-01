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Sakarya'daki sağanak

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.10.2018 14:02 | Son Güncelleme

Sağanak nedeniyle Seyran Deresi'nin taşması sonucu felaketin yaşandığı Kaynarca ilçesinde belediye ve SASKİ ekiplerinin çalışmaları sürüyor - İlçede evleri ve iş yerleri su altında kalan vatandaşlar da temizlik yaparak yaralarını sarmaya çalışıyor

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde dün etkili olan sağanak nedeniyle zor durumda kalan esnaf ve vatandaşlar, yaralarını sarmaya başladı.

İlçede dün sabah etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Bölgede aralıksız çalışan Sakarya Büyükşehir Belediyesi, SASKİ ve itfaiye ekipleri, bugün de çalışmalarına devam etti.

İş makineleri yardımıyla cadde ve sokaklarda temizlik çalışması yapan ekipler, suların sürüklediği malzemeleri kamyonlara yüklüyor. Vatandaşlar da sağanak nedeniyle su altında kalan ev ve iş yerlerini kendi imkanlarıyla temizliyor.

Suda sürüklenen araçlar ise traktör ve çekici yardımıyla kaldırılıyor.

Esnaf ve vatandaşlar, zararlarının karşılanması için yetkililerden yardım bekliyor.

- 85 yaşındaki amcanın kümes hayvanları telef oldu

Suda kümes hayvanları telef olan 85 yaşındaki İsmail Birsen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sağanak nedeniyle eve gitmek istediğini ancak yukarı çıkamadığını anlattı.

Bugün temizlik çalışmalarına başladıklarını belirten Birsen, "40 hayvan öldü. Vurduğuyla kiremitleri filan kırmış, çok zarar var. Bir saat içerisinde oldu. Daha önce böyle bir şey görmedim, bunun gibi daha rahmet görmedim." diye konuştu.

Su altında kalan aile çay bahçesi sahibi Resul Pestil de suyun saniyeler içerisinde kanaldan buraya geldiğini belirterek, şunları söyledi:

"Bir anda kapıyı patlattı, içeri girdi. İçerisi tamamen mahvoldu, her taraf çamur. Dün su seviyesi çok yüksekti, bir şey yapamadık. Bugün artık Allah'ın izniyle yaraları sarmaya başladık. Büyük zararımız var. Sandalyelerimiz gitti, dolaplar tamamen kullanılmaz durumda, oyuncak malzemeleri yok denecek seviyede, gıdalar kullanılmaz halde. Zor durumdayız, yetkililerden yardım bekliyoruz."

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