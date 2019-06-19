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Sakarya'daki sağanak

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.06.2019 13:23 | Son Güncelleme

Dün selin meydana geldiği bölgede yürütülen hasar tespit çalışmalarının ardından belediye ekipleri mahallelerde temizliğe başladı - Geyve Belediye Başkanı Murat Kaya: - "Ekiplerimiz her şeyi kontrol altına aldı. Hasar tespit çalışmaları başladı, şu anda özellikle ihtiyar vatandaşlarımızın evlerini ekiplerimizce temizliyoruz"

Sakarya'da etkili olan sağanak nedeniyle belediye ekiplerinin bölgedeki çalışması sürüyor.

Dün sağanak sonrası Geyve ilçesinin Dereköy Mahallesi'ndeki derenin taşması sonucu su basan evlerde belediye ekipleri temizlik çalışması başlattı.

Bazı vatandaşlar traktörlerle evlerine giren çamurları temizlemeye çalışırken belediye ekipleri de kepçelerle dere yataklarını açıp caddelerde temizlik çalışması yapıyor.

Bölgede, Devlet Su İşleri, Sakarya Büyükşehir Belediyesi ekipleri ile Yüksek Hızlı Tren hattı yetkililerin de çalışmaları sürüyor.

Geyve Belediye Başkanı Murat Kaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sakarya'ya ve ilçeye geçmiş olsun dileklerini iletti.

Dün öğleden sonra ilçenin güney bölgesinde başlayan sağanaklar neticesinde derelerde taşmaların meydana geldiğini belirten Kaya, "Dereköy'de hızlı tren hatlarının geçtiği bölgedeyiz. Menfezlerin tıkanması nedeniyle yukarıdan gelen ağaç kütleleri, çamur ve moloz parçaları menfezleri tıkayarak köyümüzün içine su girmesine neden oldu. 6-7 evimizde hasar oluştu ama en büyük sevincimiz can kaybının olmaması. Allah'a şükür can kaybımız yok." diye konuştu.

Dün Dereköy muhtarının 15.30 sıralarında AFAD, Jandarma ve Geyve Belediyesini aynı zamanda hızlı tren hattı yetkililerini de bilgilendirerek bu afetin daha zararsız atlatılmasını sağladığını dile getiren Kaya, bölgede Geyve ve Sakarya Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin mahalle içinde temizlik çalışmaları başlattığını aktardı.

Sel felaketinin ilçenin dere yataklarında ve üst köylerde hasar oluşturduğunu aktaran Kaya, "Geyve Belediyemiz ve Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle yaraların bir an önce sarılmasına çalışıyoruz. Şu anda da ekiplerimiz her şeyi kontrol altına aldı. Hasar tespit çalışmaları başladı, şu anda özellikle ihtiyar vatandaşlarımızın evleri ekiplerimizce temizliyoruz. Şu anda Geyve'de hayat normale döndü diyebiliriz." şeklinde konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Dere Yatağı Dereköy Geyve sağanak sel

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