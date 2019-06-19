Sakarya'daki sağanak

Dün öğleden sonra ilçenin güney bölgesinde başlayan sağanaklar neticesinde derelerde taşmaların meydana geldiğini belirten Kaya, "Dereköy'de hızlı tren hatlarının geçtiği bölgedeyiz. Menfezlerin tıkanması nedeniyle yukarıdan gelen ağaç kütleleri, çamur ve moloz parçaları menfezleri tıkayarak köyümüzün içine su girmesine neden oldu. 6-7 evimizde hasar oluştu ama en büyük sevincimiz can kaybının olmaması. Allah'a şükür can kaybımız yok." diye konuştu.

Geyve Belediye Başkanı Murat Kaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sakarya'ya ve ilçeye geçmiş olsun dileklerini iletti.

Bölgede, Devlet Su İşleri, Sakarya Büyükşehir Belediyesi ekipleri ile Yüksek Hızlı Tren hattı yetkililerin de çalışmaları sürüyor.

Bazı vatandaşlar traktörlerle evlerine giren çamurları temizlemeye çalışırken belediye ekipleri de kepçelerle dere yataklarını açıp caddelerde temizlik çalışması yapıyor.

Dün Dereköy muhtarının 15.30 sıralarında AFAD, Jandarma ve Geyve Belediyesini aynı zamanda hızlı tren hattı yetkililerini de bilgilendirerek bu afetin daha zararsız atlatılmasını sağladığını dile getiren Kaya, bölgede Geyve ve Sakarya Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin mahalle içinde temizlik çalışmaları başlattığını aktardı.

Sel felaketinin ilçenin dere yataklarında ve üst köylerde hasar oluşturduğunu aktaran Kaya, "Geyve Belediyemiz ve Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle yaraların bir an önce sarılmasına çalışıyoruz. Şu anda da ekiplerimiz her şeyi kontrol altına aldı. Hasar tespit çalışmaları başladı, şu anda özellikle ihtiyar vatandaşlarımızın evleri ekiplerimizce temizliyoruz. Şu anda Geyve'de hayat normale döndü diyebiliriz." şeklinde konuştu.

