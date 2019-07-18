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Sakarya'daki sağanak

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.07.2019 21:38 | Son Güncelleme

Kocaali ve Karasu ilçelerinde sel ve su baskınlarında mahsur kalan 40 kişi kurtarıldı

Sakarya'nın Kocaali ve Karasu ilçelerinde sel ve su baskınlarında mahsur kalan 40 kişinin AFAD ekiplerince kurtarıldığı bildirildi.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünden (AFAD) yapılan açıklamaya göre, iki ilçede şiddetli yağışa bağlı sel ve su baskınları meydana geldiği ve mahsur kalanların olduğu ihbarı üzerine ekipler harekete geçti.

Bölgelere AFAD ekiplerinin yanı sıra Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Karayolları, Sakarya Su ve Kanalizasyon İdaresi, jandarma ve ilçe belediyelerinin ekipleri ile STK gönüllüleri de yönlendirildi.

Ekipler, Karasu Maden Deresi, Kocaali Şerbetpınarı, Açmabaşı, Yanıksayvant, Süngüt ve Kuyumculu mevkilerinde sel ve su baskınları nedeniyle mahsur kalan 40 kişiye can kaybı olmadan ulaştı.

Çalışmalarda AFAD'a bağlı 35 kurtarma personeli, 6 araç, 3 bot, bir amfibik araç ve bir köpekli arama kurtarma ekibi yer aldı.

Sağanağın etkili olduğu bölgelerdeki çalışmalar sürüyor.

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AFAD kurtarma sağanak sakarya su baskını

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