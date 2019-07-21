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Sakarya'daki sağanak

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.07.2019 10:28 | Son Güncelleme

Sağanak sonucu su baskını yaşanan Kocaali'de çalışmalar devam ediyor

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde aşırı yağış sonucu meydana gelen su baskınında zarar gören bölgede çalışmalar sürüyor.

Sakarya Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Vali Vekili Erdoğan Ülker ile MHP Grup Başkanvekili ve Sakarya Milletvekili Levent Bülbül, aşırı yağış sonrası meydana gelen sel felaketinin ardından Kocaali ilçesini ziyaret ederek çalışmaları yerinde inceledi.

Kocaali Belediye Başkanı Ahmet Acar, AFAD İl Müdürü Hüseyin Kaşkaş, Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Erdemir, DSİ 32. Şube Müdürü Abdurrahman Cebeci, Çevre Şehircilik İl Müdür Yardımcısı Ahmet Ersöz'ün de eşlik ettiği ziyarette, Melen, Kozluk, Maden Deresi ve Bezirgan mahallelerinde incelemelerde bulunan Ülker ve Bülbül, vatandaşlara "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

Sel felaketinin boyutu ve çalışmalar hakkında bilgi veren Belediye Başkanı Acar, ilçenin neredeyse tamamında uzun süredir görülmeyen yoğun bir yağışın gerçekleştiğini, Melen Çayı'nın taşması sonucu düşük kottaki yerlerde su baskınlarının yaşandığını söyledi.

Acar, afet bölgesinde birçok ev, iş yeri, tarla ve besi hayvanının sel sularından etkilendiğini, ilk andan itibaren SASKİ, AFAD, DSİ, Karayolları Genel Müdürlüğü ekipleri ile sahada olduklarını ifade etti.

AFAD İl Müdürü Kaşkaş da ilçede meydana gelen su baskınında mahsur kalan 40 vatandaşın kurtarıldığını dile getirdi.

Kaşkaş, yağmurun başladığı andan itibaren Sakarya Afet Müdahale Planı kapsamında başta AFAD ekipleri olmak üzere ilgili hizmet gruplarıyla vatandaşları can kaybı olmadan güvenli yerlere naklettiklerini belirtti.

Hüseyin Kaşkaş, ilçeye bağlı Açmabaşı, Köyyeri, Yalpankaya, Görele, Yanıksayvant, Caferiye, Bezirgan, Kozluk, Demiraçma, Melen mahalleleri ile Maden Deresi bölgesinde çalışmalar yaptıklarını kaydetti.

Tarım ve Orman İl Müdürü Erdemir ise özellikle tavuk kümesleri başta olmak üzere, tarım ile ilgili hasar ve zarar tespit çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

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