HABER

Sakarya'daki sağlık çalışanlarına yönelik bıçaklı saldırı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.06.2019 16:25 | Son Güncelleme

İl Sağlık Müdürü Aziz Öğütlü: - "Kanun, nizam tanımaz, insanlıktan nasibini almamış bu şahısları nefretle kınıyoruz. Bu olay sonrası suçluların en ağır şekilde cezalandırılması için olayın sonuna kadar takipçisi olacağız"

Sakarya İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Aziz Öğütlü, hasta yakınlarının bıçaklı saldırısına uğrayan iki sağlık çalışanının yaralanmasına ilişkin, "Kanun, nizam tanımaz, insanlıktan nasibini almamış bu şahısları nefretle kınıyoruz. Bu olay sonrası suçluların en ağır şekilde cezalandırılması için olayın sonuna kadar takipçisi olacağız." dedi.

Öğütlü, yaptığı yazılı açıklamada, Toyotasa Acil Yardım Hastanesine başvuran bir hastanın yakını tarafından uygulanan şiddet sonucu iki radyoloji teknisyeninin yaralandığını anımsattı.

Bir personelin omzundan diğerinin ise sırtından yaralanarak yumruk darbelerine maruz kaldığını aktaran Öğütlü, yapılan tedavi sonucunda her iki personelin de sağlık durumunun iyi olduğunu, sırtından yaralanan personelin tedavisinin sürdüğünü ve hayati tehlikesinin bulunmadığını kaydetti.

Olay sırasında sağlık personeline ağır hakaret ve saldırıda bulunulduğuna işaret eden Öğütlü, "Kanun, nizam tanımaz, insanlıktan nasibini almamış bu şahısları nefretle kınıyoruz. Bu olay sonrası suçluların en ağır şekilde cezalandırılması için olayın sonuna kadar takipçisi olacağız. Yaralı sağlık personelimize, ailelerine ve çalışma arkadaşlarına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bu tür şiddet olaylarının tekrarlanmaması dileğiyle Sakarya'dan sağlığa yönelik tüm şiddet olaylarını kınıyoruz." ifadelerini kullandı.

Türk Sağlık-Sen Sakarya Şube Başkan Yardımcısı Selçuk Ayyıldız da hastane önünde kurum personeliyle yaptığı basın açıklamasında, sağlık çalışanlarının hayatına kastedilmesinin sıradanlaştığını söyledi.

Yaşanan saldırının bunun en somut örneği olduğunu dile getiren Ayyıldız, "Hastanede tomografi çekilmesi gereken bir hasta röntgenin önünde beklemekteyken çalışan arkadaşlarımız ilgilenmişler ve tomografiye yönlendirmişlerdir. Sadece yardım etme amacı taşıyan bu niyete karşılık ise hasta yakınları saldırmış ve iki arkadaşımız bıçaklanmıştır. Her iki arkadaşımıza da geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Bu alçakça saldırıyı yapanlar hakkında en ağır cezanın verilmesini ve gerekenin yapılmasını istiyoruz." şeklinde konuştu.

Sağlıkta şiddete yönelik çözüm noktasında atılacak adımların belli olduğuna işaret eden Ayyıldız, sağlık çalışanlarına şiddet uygulayan kişilerin tutuklu yargılanması gerektiğini vurguladı.

Meğer o görüntüden kurtulmanın en etkili yolu...Meğer o görüntüden kurtulmanın en etkili yolu...
İBB'nin hizmetlerinden yılda yaklaşık 10 milyon çocuk ve genç faydalanıyorİBB'nin hizmetlerinden yılda yaklaşık 10 milyon çocuk ve genç faydalanıyor
SAMULAŞ borçlanacak, üniversite hattı açılacakSAMULAŞ borçlanacak, üniversite hattı açılacak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Aziz Öğütlü Sağlık çalışanlarına yönelik saldırı sakarya

En Çok Okunan Haberler

Reuters: Trump İran'a saldıracağı tehdidinde bulundu

Reuters: Trump İran'a saldıracağı tehdidinde bulundu

Yer: Edirne! Askeri yasak bölgede yakalandı

Yer: Edirne! Askeri yasak bölgede yakalandı

Nusret'e şok! 48 saat kapatma cezası aldı

Nusret'e şok! 48 saat kapatma cezası aldı

Yine yapacağını yaptı! Olay poz

Yine yapacağını yaptı! Olay poz

Teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın avukatlarından açıklama

Teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın avukatlarından açıklama

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Gaziantep’te obruk paniği

Gaziantep’te obruk paniği

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Diyanet İşler Başkanı Erbaş: “200 bine yakın hocamızla seferber olmuş durumdayız”

Diyanet İşler Başkanı Erbaş: “200 bine yakın hocamızla seferber olmuş durumdayız”

Askerlik sisteminde flaş gelişme!

Askerlik sisteminde flaş gelişme!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'da hareketlilik! Polis operasyon düzenledi

İstanbul'da hareketlilik! Polis operasyon düzenledi

'Kutsal göl' hayran bırakıyor

'Kutsal göl' hayran bırakıyor

Dünyada sadece orada var! Görebilmek için kilometrelerce yol katediyorlar

Sadece orada var! Görebilmek için kilometrelerce yol geliyorlar

Polisten kaçarken tarlada yakalandı

Polisten kaçarken tarlada yakalandı

Aşırı yağışlar Kızılırmak'ın rengini değiştirdi

Drone ile bugün çekildi! Kızılırmak'in rengi değişti

'Şirin Baba' üretiyor! Yurt dışından bile talep geliyor

'Şirin Baba' üretiyor! Yurt dışından bile talep geliyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.