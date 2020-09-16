HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Sakarya’daki satırlı dehşette 2 gözaltı

Sakarya’daki satırlı dehşette 2 gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.09.2020 18:33 | Son Güncelleme

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde yol verme meselesi yüzünden kavgada satırla adeta dehşet saçan şahıs ve kavga ettiği kişi gözaltına alındı.Olay, Adapazarı ilçesinde bulunan Ulus Caddesi ve Hendek Caddesinin kesiştiği noktada öğlen saatlerinde meydana geldi.

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde yol verme meselesi yüzünden kavgada satırla adeta dehşet saçan şahıs ve kavga ettiği kişi gözaltına alındı.
Olay, Adapazarı ilçesinde bulunan Ulus Caddesi ve Hendek Caddesinin kesiştiği noktada öğlen saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ö.A. ve O.Ç. yol vermeme meselesi yüzünden ve birbirlerine küfür ettiği iddiasıyla kavga etmeye başladı. Kavganın büyümesi üzerine O.Ç. bir dükkana girerek aldığı satırla adeta dehşet saçtı. Ö.A. ise satır darbelerinden kendini yol kenarından bulduğu meyve kasasıyla korumaya çalıştı. Çevredeki vatandaşların araya girmesi sonucu olası bir facianın önüne geçilirken bir süre daha devam eden kavga tarafların araca binerek uzaklaşmasıyla son buldu. Kavga anını ise bir vatandaş saniye saniye cep telefonuyla kayıt altına aldı.
Durumun haber verilmesi üzerine polis ekipleri harekete geçti. Ekiplerin yaptıkları incelemeler sonucunda şehrin göbeğinde satırla adeta dehşet saçan O.Ç. ile kavga ettiği Ö.A. gözaltına alındı. Şahıslar, Cumhuriyet Polis Merkezi Amirliğinde tamamlanacak olan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Özellikleriyle iPhone 11'i geçti! İşte yeni iPad Air! Özellikleriyle iPhone 11'i geçti! İşte yeni iPad Air!
Muş'ta 4.7 büyüklüğünde depremMuş'ta 4.7 büyüklüğünde deprem
Balkondan cinsel organını göstererek tehdit etti!Balkondan cinsel organını göstererek tehdit etti!
En Çok Okunan Haberler
Halil Sezai'nin darp olayında son dakika gelişmesi! Savcılık devreye girdi
Halil Sezai'nin darp olayında son dakika gelişmesi! Savcılık devreye girdi
Türkiye'de tarihi gün! İşte İlk fotoğraflar
Türkiye'de tarihi gün! İşte İlk fotoğraflar
İnşaat işçileri defile yaptı, sosyal medya yıkıldı
İnşaat işçileri defile yaptı, sosyal medya yıkıldı
Bakan Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması
Bakan Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması
Boşanma sebebi şaşırttı! ‘Ağır gelen sorumluluklarım...’
Boşanma sebebi şaşırttı! ‘Ağır gelen sorumluluklarım...’
Görüntüler olay olmuştu! 'Tacizci hoca'nın ifadesi ortaya çıktı
Görüntüler olay olmuştu! 'Tacizci hoca'nın ifadesi ortaya çıktı
İlginizi Çekebilir
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
Fatih'te çatışma! Dehşet anları kamerada
Fatih'te çatışma! Dehşet anları kamerada
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Aleyna Çakır olayında son durum nedir?
Aleyna Çakır olayında son durum nedir?
Ahmet Hakan'dan Can Dündar'a Macron tepkisi!
Ahmet Hakan'dan Can Dündar'a Macron tepkisi!
Diğer Haberler
9 yaşındaki Esmanur, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
9 yaşındaki Esmanur, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Çifte cinayetin şüphelileri yakalandı! Bir kişiyi daha öldürmek için plan yapmışlar
Çifte cinayetin şüphelileri yakalandı! Bir kişiyi daha öldürmek için...
Muş'ta deprem (AFAD-Kandilli son depremler)
Muş'ta 4.7 büyüklüğünde deprem
Kardeşinin nişanlısını, kızını fuhşa sürüklediği için öldürmüş! Cinayette kan donduran detaylar
Kardeşinin nişanlısını, kızını fuhşa sürüklediği için öldürmüş!
Mesudiye Belediye Başkanı İsa Gül kaza geçirdi
Mesudiye Belediye Başkanı kaza geçirdi
Süleyman Soylu duyurdu! 5 terörist etkisiz hale getirildi
Bakan Soylu duyurdu! 5 terörist etkisiz hale getirildi
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.