HABER

Sakarya'daki silahlı kavga

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.03.2019 21:16 | Son Güncelleme

Arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıktığı belirtilen kavgada, silahla kardeşini öldürüp yeğenini yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı

Sakarya'nın Erenler ilçesinde, arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıktığı belirtilen kavgada, silahla kardeşini öldürüp yeğenini yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı

Alınan bilgiye göre, Hürriyet Mahallesi'nde, arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada, ruhsatsız av tüfeğiyle kardeşi Y.Ö'yü öldürüp yeğeni N.D'yi yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan M.Ö'nün jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçe mahkemece tutuklandı.

Erenler ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde 6 gün önce iki kardeş arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıkmış, tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu yüzde 70 zihinsel engelli olduğu öğrenilen M.Ö, ruhsatsız av tüfeğiyle kardeşi Y.Ö'yü öldürmüş, olaya engel olmaya çalışan yeğeni N.D'yi yaralamıştı.

Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yeğen N.D'nin durumunun iyi olduğu öğrenilmişti.

PARTNER O ülkede bikini giymek yasaklandı! O ülkede bikini giymek yasaklandı!
Bakan Selçuk, Sarıkamış’ta incelemelerde bulunduBakan Selçuk, Sarıkamış’ta incelemelerde bulundu
Cumhurbaşkanı Erdoğan 3. etap raylı sistemin test sürüşünü yaptıCumhurbaşkanı Erdoğan 3. etap raylı sistemin test sürüşünü yaptı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Silahlı kavga

En Çok Okunan Haberler

Uzman çavuş, eşi ve çocuğu ölü bulunmuştu! Gerçek ortaya çıktı

Uzman çavuş, eşi ve çocuğu ölü bulunmuştu! Gerçek ortaya çıktı

İstihbarat servisinden korkutan uyarı: Silahlanıyorlar

İstihbarat servisinden korkutan uyarı: Silahlanıyorlar

Vatandaşlardan büyük ilgi! Bakan rakamları açıkladı

Vatandaşlardan büyük ilgi! Bakan rakamları açıkladı

Çukur'a bomba transfer! Usta oyuncu katıldı

Çukur'a bomba transfer! Usta oyuncu katıldı

Erdoğan ve Bahçeli'den ortak mitingde açıklamalar

Erdoğan ve Bahçeli'den ortak mitingde açıklamalar

Son durumu bu sözlerle açıkladı: Anketlere gelince...

Son durumu bu sözlerle açıkladı: Anketlere gelince...

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Uzman çavuş şoke etti! Lojmanda dehşet

Uzman çavuş şoke etti! Lojmanda dehşet

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Palandöken Dağı'ndaki rezil olaya ceza yağdı!

Palandöken Dağı'ndaki rezil olaya ceza yağdı!

İlişkiye girerken kameraya kaydedip... Skandal!

İlişkiye girerken kameraya kaydedip... Skandal!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Nazlı Çiçek'ten acı haber geldi!

Nazlı Çiçek'ten acı haber geldi!

Göz gözü görmüyor! Mahsur kaldılar

Göz gözü görmüyor! Mahsur kaldılar

Gri listede yer alan terörist Serkan Tüncer öldürüldü

Serkan Tüncer öldürüldü!

Uzman çavuş, eşi ve çocuğu ölü bulunmuştu! Gerçek ortaya çıktı

Uzman çavuş, eşi ve çocuğu ölü bulunmuştu! Gerçek ortaya çıktı

Sosyal medya hesabından dikkat çeken mesaj: Ne ölüm tehdidi ne başka bir şey Cumhurbaşkanımızı yolundan çevirir

'Ne ölüm tehdidi ne başka bir şey Cumhurbaşkanımızı yolundan çevirir'

Feci kazada yaralanmıştı! Acı haber geldi

Acı haber geldi! Yakınları yıkıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.