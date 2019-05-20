Sakarya'daki silahlı kavga

Sakarya'nın Arifiye ilçesinde 4 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili 4 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Kumbaşı Mahallesi'nde aralarında husumet olduğu öğrenilen iki grup arasında çıkan ve 4 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin jandarma ekiplerince çalışma başlatıldı.

Ekipler, olaya karıştıkları gerekçesiyle 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Öte yandan 2 şüpheli hakkında da yakalama kararı çıkarıldığı öğrenildi.

- Olay

Arifiye ilçesi Kumbaşı Mahallesi'nde dün, aralarında husumet olduğu öğrenilen iki grup arasında silahlı kavga çıkmıştı. Kavgada, Bilal Erman (21), Murat Erman (57), Fahri Harmancı (43) ve Bilal Uğur (50) hayatını kaybetmiş, Abdullah Erman (62) ve Kamil Harmancı ise yaralanmıştı.

Yaralıların bulunduğu Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi önüne gelen bir kişinin pompalı tüfekle ateş açması sonucu iki polis memuru hafif yaralanmış, şüpheli gözaltına alınmıştı.

