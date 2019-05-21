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Sakarya'daki silahlı kavga

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.05.2019 17:55 | Son Güncelleme

Arifiye ilçesinde 4 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı

Sakarya'nın Arifiye ilçesinde 4 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Kumbaşı Mahallesi'nde aralarında husumet olduğu öğrenilen iki grup arasında çıkan ve 4 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin jandarma ekiplerince gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'sinin işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler adliyeye getirildi.

Savcılık sorgularının ardından Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine çıkartılan A.E. ve K.E. tutuklandı.

Jandarmadaki 2 şüphelinin ise işlemleri sürüyor.

- Süreç

Arifiye ilçesi Kumbaşı Mahallesi'nde dün, aralarında husumet olduğu öğrenilen iki grup arasında silahlı kavga çıkmıştı. Kavgada, Bilal Erman (21), Murat Erman (57), Fahri Harmancı (43) ve Bilal Uğur (50) hayatını kaybetmiş, Abdullah Erman (62) ve Kamil Harmancı ise yaralanmıştı.

Yaralıların bulunduğu Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi önüne gelen bir kişinin pompalı tüfekle ateş açması sonucu iki polis memuru hafif yaralanmış, şüpheli gözaltına alınmıştı.

Jandarma ekiplerince başlatılan çalışma kapsamında 4 şüpheli gözaltına alınmış, 2 şüpheli hakkında da yakalama kararı çıkarılmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
sakarya Silahlı kavga

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