Sakarya'daki silahlı kavga

Sakarya'nın Arifiye ilçesinde 4 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli daha tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Kumbaşı Mahallesi'nde aralarında husumet olduğu öğrenilen iki grup arasında çıkan ve 4 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin jandarma ekiplerince gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'sinin işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgularının ardından Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan K.H. ve O.G. tutuklandı.

Öte yandan haklarında yakalama kararı çıkarılan Y.E. ve M.E'nin gözaltına alındığı ve jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

- Süreç

Arifiye ilçesi Kumbaşı Mahallesi'nde 19 Mayıs'ta, aralarında husumet olduğu öğrenilen iki grup arasında çıkan silahlı kavgada Bilal Erman (21), Murat Erman (57), Fahri Harmancı (43) ve Bilal Uğur (50) hayatını kaybetmiş, Abdullah Erman (62) ve Kamil Harmancı ise yaralanmıştı.

Yaralıların bulunduğu Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi önüne gelen bir kişinin pompalı tüfekle ateş açması sonucu ise iki polis memuru hafif yaralanmış, gözaltına alınan şüpheli tutuklanmıştı.

Silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan şüphelilerden A.E. ve K.E, 21 Mayıs'ta tutuklanmıştı.

