Sakarya'daki silahlı saldırı

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde bir kişinin öldüğü, bir kişinin yaralandığı silahlı saldırıyla ilgili gözaltına alınan iki şüpheli adliyeye sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Taşburun Mahallesi'nde bir markete yapılan silahlı saldırıda iş yeri sahibi Yunus B'yi öldürdüğü, M.F'yi ağır yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan E.F. ve İ.F'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, Akyazı Adliyesi'ne getirildi.

Şüphelilerin savcılık sorguları devam ederken, jandarma ve polis ekipleri adliye çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı.

30 Ağustos'ta, Akyazı İlçesi Taşburun Mahallesi'ndeki bir markette alışveriş yapan M.F'ye, aralarında husumet olduğu öne sürülen kişi ya da kişilerce iş yeri dışından ateş açılmıştı. Saldırıda yaralanan M.F. ile market sahibi Yunus B, hastaneye kaldırılmış, Yunus B, müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

