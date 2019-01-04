HABER

Sakarya'daki silahlı saldırı davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.01.2019 21:32 | Son Güncelleme

1. Organize Sanayi Bölgesinde bir lise öğrencisinin ölümü, 6 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan olaya ilişkin, 22'si tutuklu 32 sanığın yargılanmasına devam edildi

Sakarya'da 1. Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) bir lise öğrencisinin ölümüyle sonuçlanan silahlı saldırıya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında 22'si tutuklu 32 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Sakarya 1. Ağır Ceza Mahkemesince özel hazırlanan Ferizli Spor Salonunda yapılan duruşmada tutuklu, bazı tutuksuz sanıklar, müştekilerle taraf avukatları hazır bulundu.

Ayrıca 2 sanık, duruşmaya tutuklu bulundukları cezaevlerinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemiyle (SEGBIS) katıldı.

İki celse arasında gelen belgeler ile firari sanıklar O.T. ve R.O.B'nin yakalandığı bilgisi zapta geçirildi.

Bunun ardından görüşünü açıklayan cumhuriyet savcısı, firari 3 sanık hakkındaki yakalama karının devamını, 5 sanığın tahliyesini ve dosyadaki eksik belgelerin tamamlanmasını talep etti.

Olayda yaşamını yitiren Diyar Ayan'ın babası Bekir Ayan, cumhuriyet savcısının tahliyeye ilişkin mütalaasını kabul etmediğini belirterek, önceki beyanlarını tekrar ettiğini kaydetti.

Bekir Ayan'ın avukatı Özgür Akın da cumhuriyet savcısının tahliyeye ilişkin mütalaasını kabul etmediklerini belirterek, "Sanıkların delilleri karartma ihtimali vardır. Olay vahim bir olaydır. Sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesini talep ediyoruz." diye konuştu.

Söz verilen tutuklu sanık O.T, daha önceki beyanlarını tekrar ettiğini belirterek, tahliyesini talep etti.

Tutuklu sanık R.O.B. de olay yerinde bulunduğunu aktararak, "Fakat biz ateş etmedik, silah kullanmadık. Üzerimde suç aleti bulunmuyordu. Teslim olmaya cesaret edemediğimden kaçtım, suçlu olduğum için kaçmadım. Önceki beyanlarımı tekrar ediyorum, tahliyemi talep ediyorum." ifadesini kullandı.

Diğer tutuklu ve tutuksuz sanıklar da önceki beyanlarını yinelediklerini ve suçlamaları kabul etmediklerini belirterek, tahliyelerini istedi. Söz alan sanık avukatları da müvekkillerinin tahliyelerini istedi.

Tahliye taleplerinin reddine, olay yerinde keşif yapılmasına, 3 sanık hakkındaki yakalama emrinin devamına karar veren mahkeme heyeti, dosyadaki eksik belgelerin tamamlanması için duruşmayı 8 Mart'a erteledi.

- Süreç

Sakarya'nın Arifiye ilçesindeki 1. Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) bulunan Nakliyeciler Sitesinin önündeki silahlı saldırıda 7 kişi yaralanmıştı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan, öğle yemeği için olay yerinde bulunan Ümit Erdal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 9. sınıf öğrencisi Diyar Ayan, müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca 32 sanık hakkında hazırlanan ve 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, 4 müşteki yer alıyor.

İddianamede, 32 sanık hakkında, "kasten öldürmek" suçundan birer kez ağırlaştırılmış müebbet ile "kasten öldürmeye teşebbüs" ve diğer suçlardan 91 yıl onar aydan dört yüz otuz dörder yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Instagram fenomeninin büyük rezilliği! Hepimizi böyle kandırmışInstagram fenomeninin büyük rezilliği! Hepimizi böyle kandırmış
Çok sert sözlerle yüklendi: İhanet...Çok sert sözlerle yüklendi: İhanet...
Kartal'a şehit ateşi düştüKartal'a şehit ateşi düştü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
dava duruşma sakarya Sanık silahlı saldırı

En Çok Okunan Haberler

Yatakta gecelikli pozları olay oldu

Yatakta gecelikli pozları olay oldu

Büyükşehir belediye başkan adayları belli oldu!

Büyükşehir belediye başkan adayları belli oldu!

Poşetlerin ücretli olması sonrası korkunç tehlike!

Poşetlerin ücretli olması sonrası korkunç tehlike!

'AK Parti'nin anketlerinde bile 8-9 puan önde'

'AK Parti'nin anketlerinde bile 8-9 puan önde'

Bakan açıkladı, değişiyor! Poşetlerin üzerinde...

Bakan açıkladı, değişiyor! Poşetlerin üzerinde...

Sokak köpekleri saldırdı! Lise öğrencisi hayatını kaybetti

Sokak köpekleri saldırdı! Lise öğrencisi hayatını kaybetti

İlginizi Çekebilir

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Öğretim görevlisi Ceren Damar'ı öldüren caninin ifadesi ortaya çıktı

Öğretim görevlisi Ceren Damar'ı öldüren caninin ifadesi ortaya çıktı

Her gün yenilenen Amazon Günün Fırsatlarını kaçırmayın!

Her gün yenilenen Amazon Günün Fırsatlarını kaçırmayın!

Canlı yayında çok konuşulacak çağrı: Ey Erdoğan...

Canlı yayında çok konuşulacak çağrı: Ey Erdoğan...

Minibüsteki rezalete 5 yıl!

Minibüsteki rezalete 5 yıl!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Melih Gökçek çok sert sözlerle yüklendi: İhanet...

Çok sert sözlerle yüklendi: İhanet...

Ankara'da patlama! 2'si polis 5 yaralı

Ankara'da patlama! 2'si polis 5 yaralı

Kuzey Irak'tan acı haber: Bir asker şehit

Bir şehit haberi daha!

Türkiye'yi yasa boğan cinayetle ilgili yeni detaylar!

Türkiye'yi yasa boğan cinayetle ilgili yeni detaylar!

Meteoroloji gün verdi! İstanbul'a kar ne zaman dönecek?

Meteoroloji gün verdi! İstanbul'a kar ne zaman dönecek?

MİT operasyonuyla Azerbaycan'da yakalanmıştı! Mehmet Gelen tutuklandı

MİT operasyonuyla Azerbaycan'da yakalanmıştı! Tutuklandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.