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Sakarya'daki silahlı saldırı davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.03.2019 21:58 | Son Güncelleme

1. Organize Sanayi Bölgesi'nde bir lise öğrencisinin ölümü, 6 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan olaya ilişkin, 23'ü tutuklu 32 sanığın yargılanmasına devam edildi - Mahkeme, 10 sanığı adli kontrol şartıyla tahliye etti

Sakarya'da 1. Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) bir lise öğrencisinin ölümüyle sonuçlanan silahlı saldırıya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında 23'ü tutuklu 32 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Sakarya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nce özel hazırlanan Ferizli Spor Salonu'nda yapılan duruşmada, tutuklu ve bazı tutuksuz sanıklar ile müştekiler ve taraf avukatları hazır bulundu.

Ayrıca 1 sanık, duruşmaya tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi'yle (SEGBİS) katıldı.

Celse arasında olay yerinde yapılan keşif raporu ile diğer belgelerin zapta geçirilmesinin ardından, cumhuriyet savcısı görüşünü açıkladı.

Cumhuriyet savcısı, firari 2 sanık hakkındaki yakalama karının devamını, 11 sanığın tahliyesini ve tutuklu 12 sanığın bu halinin devamını talep etti.

Olayda yaşamını yitiren Diyar Ayan'ın babası Bekir Ayan, cumhuriyet savcısının tahliyeye ilişkin mütalaasını kabul etmediğini belirterek, önceki beyanlarını tekrar ettiğini kaydetti.

Söz verilen tutuklu sanıklar da cumhuriyet savcısının tutukluluk halinin devamına ilişkin mütalaasını kabul etmediklerini, önceki beyanlarını tekrar ettiklerini belirterek, tahliyelerini istedi.

Söz alan sanık avukatları da müvekkillerinin tahliyelerini talep etti.

Mahkeme heyeti, 10 sanığın adli kontrol şartıyla tahliyesine ve 2 sanık hakkındaki yakalama kararının devamına hükmederek, duruşmayı 17 Mayıs'a erteledi.

- Süreç

Sakarya'nın Arifiye ilçesindeki 1. Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) bulunan Nakliyeciler Sitesi'nin önündeki silahlı saldırıda 7 kişi yaralanmıştı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan, öğle yemeği için olay yerinde bulunan Ümit Erdal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 9. sınıf öğrencisi Diyar Ayan, müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 32 sanık hakkında hazırlanan ve 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede, 4 müşteki yer alıyor.

İddianamede, 32 sanık hakkında, "kasten öldürmek" suçundan birer kez ağırlaştırılmış müebbet ile "kasten öldürmeye teşebbüs" ve diğer suçlardan 91 yıl onar aydan dört yüz otuz dörder yıla kadar hapis cezası isteniyor.

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