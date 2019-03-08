Sakarya'daki silahlı saldırı davası

Sakarya'da 1. Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) bir lise öğrencisinin ölümüyle sonuçlanan silahlı saldırıya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında 23'ü tutuklu 32 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Sakarya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nce özel hazırlanan Ferizli Spor Salonu'nda yapılan duruşmada, tutuklu ve bazı tutuksuz sanıklar ile müştekiler ve taraf avukatları hazır bulundu.

Ayrıca 1 sanık, duruşmaya tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi'yle (SEGBİS) katıldı.

Celse arasında olay yerinde yapılan keşif raporu ile diğer belgelerin zapta geçirilmesinin ardından, cumhuriyet savcısı görüşünü açıkladı.

Cumhuriyet savcısı, firari 2 sanık hakkındaki yakalama karının devamını, 11 sanığın tahliyesini ve tutuklu 12 sanığın bu halinin devamını talep etti.

Olayda yaşamını yitiren Diyar Ayan'ın babası Bekir Ayan, cumhuriyet savcısının tahliyeye ilişkin mütalaasını kabul etmediğini belirterek, önceki beyanlarını tekrar ettiğini kaydetti.

Söz verilen tutuklu sanıklar da cumhuriyet savcısının tutukluluk halinin devamına ilişkin mütalaasını kabul etmediklerini, önceki beyanlarını tekrar ettiklerini belirterek, tahliyelerini istedi.