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Sakarya'daki silahlı saldırı davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.07.2019 16:37 | Son Güncelleme

1. Organize Sanayi Bölgesi'nde bir lise öğrencisinin ölümü, 6 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan olaya ilişkin 11'i tutuklu 32 sanığın yargılanmasına devam edildi

Sakarya'da 1. Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) bir lise öğrencisinin ölümü, 6 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan silahlı saldırıya ilişkin 11'i tutuklu 32 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Sakarya 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuklu ve bazı tutuksuz sanıklar ile müştekiler ve taraf avukatları hazır bulundu.

Duruşmada, celse arasında bir firari sanığın yakalandığı ve savunmasının alındığı, Adli Tıp Kurumundan istenen raporun gelmediği ile diğer gelen belgeler zapta geçirildi.

Görüşünü açıklayan cumhuriyet savcısı, bir firari sanık hakkındaki yakalama kararının devamı, tutuklu 11 sanığın bu halinin devamı ile eksik hususların tamamlanmasını talep etti.

Söz verilen sanıklar da önceki beyanlarını tekrar ettiklerini belirterek tahliyelerini ve beraatlerini istedi.

Olayda yaşamını yitiren Diyar Ayan'ın babası Bekir Ayan, sanıkların cezalandırılmasını talep ettiğini kaydetti.

Söz alan sanık avukatları da müvekkillerinin tahliyelerini istedi.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların bu hallerinin devamına, Adli Tıp Kurumundan gelecek raporun beklenmesine ve bir firari sanık hakkındaki yakalama kararının devamına karar vererek duruşmayı 27 Eylül'e erteledi.

- Olay

Sakarya'nın Arifiye ilçesindeki 1. Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) bulunan Nakliyeciler Sitesi'nin önünde 25 Nisan 2017'de meydana gelen silahlı saldırıda 7 kişi yaralanmış, hastaneye kaldırılan yaralılardan, öğle yemeği için olay yerinde bulunan Ümit Erdal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 9. sınıf öğrencisi Diyar Ayan müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca 32 sanık hakkında hazırlanan ve 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, 4 müşteki yer alıyor.

İddianamede, 32 sanık hakkında "kasten öldürmek" suçundan birer kez ağırlaştırılmış müebbet ile "kasten öldürmeye teşebbüs" ve diğer suçlardan 91 yıl 10 aydan dört yüz otuz dörder yıla kadar hapis cezası isteniyor.

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Anahtar Kelimeler:
dava sakarya silahlı saldırı

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