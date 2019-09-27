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Sakarya'daki silahlı saldırı davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.09.2019 17:47 | Son Güncelleme

1. Organize Sanayi Bölgesi'nde bir lise öğrencisinin ölümü, 6 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan olaya ilişkin 11'i tutuklu 32 sanığın yargılanmasına devam edildi - Olayda yaşamını yitiren Diyar Ayan'ın babası Bekir Ayan: - "(Sanıkların olayın kazara yaşandığını belirtmeleri) Kaza diyorlar, ne kazası. Olay yerine silahlarla gitmişler, ateş etmişler. Tüm sanıklardan şikayetçiyim, davanın sonuna kadar takipçisi olacağım"

Sakarya'da 1. Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) bir lise öğrencisinin ölümü, 6 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan silahlı saldırıya ilişkin yargılanan 11'i tutuklu 32 sanığın duruşması görüldü.

Sakarya 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuklu ve bazı tutuksuz sanıklar ile müştekiler ve taraf avukatları hazır bulundu.

Duruşmada görüşünü açıklayan cumhuriyet savcısı, bir firari sanık hakkındaki yakalama kararının ve tutuklu 11 sanığın bu halinin devamı ile eksik hususların tamamlanmasını talep etti.

Söz verilen tutuklu sanıklardan Ü.S, olayın hedefinin kendisi olduğunu öne sürerek, "Olaydan sonra kaçmadım, teslim oldum. Tanık ifadelerinden de silah kullanmadığım ortada ama tutukluyum. Karşı tarafın yanlarında mermi ve yedek şarjörlerle gelmesi planlı saldırı olduğunun delilidir. Borcumu istedim, başıma gelmeyen kalmadı. Kimseyi vurmadım, suçsuzum adalet istiyorum." dedi.

Olay yerinde 6 tabanca bulunduğuna işaret eden Ü.S, bu silahları kullanabilecek sanıkların, belki de katilin serbest kaldığını dile getirdi.

Ü.S, saldırının planlı şekilde yapıldığını belirterek, tahliyesini istedi.

Tutuklu sanıklardan S.Ö. de saldırı anında kendisinin ve arkadaşı R.A'nın ofiste saklandıklarını anlatarak, savunma amaçlı karşı tarafa ateş ettiklerini itiraf etti.

Olay sonrası polislere ilk beyanı verenin kendisi olduğunu ve silahını ekiplere teslim ettiğini dile getiren S.Ö, "Bulunduğum odanın kapı pencereleri kırıldı. Bu durumda silah kullanmamam mümkün değildi. Tahliyemi istiyorum, elektronik kelepçeye bile razıyım." diye konuştu.

Tutuklu sanık F.E. ise işlemediği bir suçun cezasını çektiğini savunarak, "Sağ elimi kullanıyorum. Maktül benim sol arka tarafımda 25 metre uzaklıktaydı. Hiçbir suç işlemedim." ifadesini kullandı.

Diğer sanıklar da önceki beyanlarını tekrar ettiklerini belirterek, tahliye ve beraat talebinde bulundu.

- "Tüm sanıklardan şikayetçiyim"

Olayda yaşamını yitiren Diyar Ayan'ın babası Bekir Ayan, sanıkların ifadelerinde olayın kazara yaşandığını belirtmeleri üzerine tepki göstererek, "Kaza diyorlar, ne kazası. Olay yerine silahlarla gitmişler, ateş etmişler. Tüm sanıklardan şikayetçiyim, davanın sonuna kadar takipçisi olacağım." dedi.

Söz alan Ayan'ın avukatı da tüm sanıkların olası kastla hareket ettiğini düşündüklerini belirterek, silah kullanmayanların da yardım etme suçundan cezalandırılmalarını ve tutuksuz sanıkların da tutuklanmasını talep etti.

Söz alan sanık avukatları da müvekkillerinin tahliyesini istedi.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklardan H.O. ve R.B. hakkında "ev hapsi" şeklinde adli kontrol uygulanarak tahliye edilmelerine, diğer sanıkların bu hallerinin devamına, Adli Tıp Kurumundan gelecek raporun beklenmesine ve bir firari sanık hakkındaki yakalama kararının devamına karar vererek, duruşmayı 13 Aralık'a erteledi.

- Olay

Sakarya'nın Arifiye ilçesindeki 1. Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) bulunan Nakliyeciler Sitesi'nin önünde, 25 Nisan 2017'de meydana gelen silahlı saldırıda 7 kişi yaralanmış, hastaneye kaldırılan yaralılardan, öğle yemeği için olay yerinde bulunan Ümit Erdal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 9. sınıf öğrencisi Diyar Ayan, müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca 32 sanık hakkında hazırlanan ve 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, 4 müşteki yer alıyor.

İddianamede, 32 sanık hakkında "kasten öldürmek" suçundan birer kez ağırlaştırılmış müebbet ile "kasten öldürmeye teşebbüs" ve diğer suçlardan 91 yıl 10'ar aydan 434'er yıla kadar hapis cezası isteniyor.

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