Sakarya'daki silahlı saldırı davası

Olay yerinde 6 tabanca bulunduğuna işaret eden Ü.S, bu silahları kullanabilecek sanıkların, belki de katilin serbest kaldığını dile getirdi.

Söz verilen tutuklu sanıklardan Ü.S, olayın hedefinin kendisi olduğunu öne sürerek, "Olaydan sonra kaçmadım, teslim oldum. Tanık ifadelerinden de silah kullanmadığım ortada ama tutukluyum. Karşı tarafın yanlarında mermi ve yedek şarjörlerle gelmesi planlı saldırı olduğunun delilidir. Borcumu istedim, başıma gelmeyen kalmadı. Kimseyi vurmadım, suçsuzum adalet istiyorum." dedi.

Duruşmada görüşünü açıklayan cumhuriyet savcısı, bir firari sanık hakkındaki yakalama kararının ve tutuklu 11 sanığın bu halinin devamı ile eksik hususların tamamlanmasını talep etti.

Sakarya 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuklu ve bazı tutuksuz sanıklar ile müştekiler ve taraf avukatları hazır bulundu.

Ü.S, saldırının planlı şekilde yapıldığını belirterek, tahliyesini istedi.

Tutuklu sanıklardan S.Ö. de saldırı anında kendisinin ve arkadaşı R.A'nın ofiste saklandıklarını anlatarak, savunma amaçlı karşı tarafa ateş ettiklerini itiraf etti.

Olay sonrası polislere ilk beyanı verenin kendisi olduğunu ve silahını ekiplere teslim ettiğini dile getiren S.Ö, "Bulunduğum odanın kapı pencereleri kırıldı. Bu durumda silah kullanmamam mümkün değildi. Tahliyemi istiyorum, elektronik kelepçeye bile razıyım." diye konuştu.

Tutuklu sanık F.E. ise işlemediği bir suçun cezasını çektiğini savunarak, "Sağ elimi kullanıyorum. Maktül benim sol arka tarafımda 25 metre uzaklıktaydı. Hiçbir suç işlemedim." ifadesini kullandı.

Diğer sanıklar da önceki beyanlarını tekrar ettiklerini belirterek, tahliye ve beraat talebinde bulundu.

- "Tüm sanıklardan şikayetçiyim"

Olayda yaşamını yitiren Diyar Ayan'ın babası Bekir Ayan, sanıkların ifadelerinde olayın kazara yaşandığını belirtmeleri üzerine tepki göstererek, "Kaza diyorlar, ne kazası. Olay yerine silahlarla gitmişler, ateş etmişler. Tüm sanıklardan şikayetçiyim, davanın sonuna kadar takipçisi olacağım." dedi.