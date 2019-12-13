Sakarya'daki silahlı saldırı davasında 33 sanığın yargılanmasına devam edildi

Sakarya'da 1. Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) bir lise öğrencisinin ölümü, 6 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan silahlı saldırıya ilişkin 9'u tutuklu 33 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Sakarya 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuklu ve bazı tutuksuz sanıklarla müştekiler ve taraf avukatları hazır bulundu.

Sanık S.T, savunmasında bilgisayar teknisyeni olarak çalıştığını söyledi.

Sanıklardan Ç.A'nın arkadaşı olduğunu belirten S.T, "Olay günü Ç.A, bana Sakarya'ya gideceğini söyleyince 'Benim de Düzce'de iş görüşmem var.' dedim ve beraber yola çıktık. Ben Hendek'te indim ve otobüsle Düzce'ye gittim. Düzce'de işim bitince otobüsle İstanbul'a döndüm. Olayı öğrenince şoke oldum. Olay yerinde hiç bulunmadım, yeri de bilmem." ifadesini kullandı.

Olayda yaşamını yitiren Diyar Ayan'ın babası Bekir Ayan, sanıkların mağdur olduğunu ifade ettiklerini aktararak, "En çok mağdur olan benim. Herkesten şikayetçiyim." dedi.

Söz verilen tutuklu sanıklardan Ü.S, olayın mağdurunun kendisi olduğunu öne sürerek, "Saldırıya uğrayan benim. Uzun süredir tutukluyum, tahliyemi talep ediyorum." ifadesini kullandı.