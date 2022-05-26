YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Sakarya
  4. Sakarya'daki trafik kazaları KGYS kameralarına yansıdı

Sakarya'daki trafik kazaları KGYS kameralarına yansıdı

26.05.2022 15:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakarya'daki trafik kazaları KGYS kameralarına yansıdı

Sakarya'da meydana gelen bazı trafik kazaları, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarınca görüntülendi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığınca yurt genelindeki bazı trafik kazalarının KGYS kameralarınca kaydedilen görüntüleri, "Biraz daha dikkatli olsalardı bu kazalar olmayabilirdi" notuyla paylaşıldı.

Kayıtlarda, Adapazarı ilçesi Milli Egemenlik Caddesi'ndeki ışıklarda bulunan yaya geçidinden geçen motosikletliye kent merkezi yönüne giden taksinin çarptığı görülüyor.

Diğer görüntüde ise Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi mevkisindeki kontrollü kavşaktan geçen kamyonet ile yolcu minibüsünün çarpışması yer alıyor.

Serdivan ilçesinde ise dört yolda karşıdan karşıya geçen yayaya dönüş yapan otomobilin çarpması KGYS kameralarınca kaydedildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sakarya'da hayvancılığın geliştirilmesi için 60 bin dekar mera alanı ıslah edilecekSakarya'da hayvancılığın geliştirilmesi için 60 bin dekar mera alanı ıslah edilecek
Türkiye Kupası finalinde Kayserispor-Sivasspor maçına doğruTürkiye Kupası finalinde Kayserispor-Sivasspor maçına doğru
Türk Eğitim-Sen, Aday Öğretmenlik ve Kariyer Basamakları Yönetmeliği'nin iptali için dava açtıTürk Eğitim-Sen, Aday Öğretmenlik ve Kariyer Basamakları Yönetmeliği'nin iptali için dava açtı
Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Sakarya

Sakarya Namaz Vakitleri 26 Mayıs Perşembe

İmsak
03:34
Sabah
05:26
Öğle
13:00
İkindi
16:58
Akşam
20:25
Yatsı
22:08
Sakarya ECZANELER
Sakarya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Yıllarca tek bir şey yedi! Ne olduğunu duyunca inanamayacaksınız

Yıllarca tek bir şey yedi! Ne olduğunu duyunca inanamayacaksınız

Kanser ilacının doğal üreticisi bulundu!

Kanser ilacının doğal üreticisi bulundu!

Sağlıklı kızartmalar için en iyi yağsız fritöz önerileri

Sağlıklı kızartmalar için en iyi yağsız fritöz önerileri

Eteğinin boyu zorladı! Frikik verince...

Eteğinin boyu zorladı! Frikik verince...

Gülşen masasında dans etti! Ünlü sunucu önce elledi...

Gülşen masasında dans etti! Ünlü sunucu önce elledi...

Yaz boyunca en büyük yardımcınız olacak en güzel ve doğal kokulu erkek parfüm önerileri

Yaz boyunca en büyük yardımcınız olacak en güzel ve doğal kokulu erkek parfüm önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.