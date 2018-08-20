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Sakarya'daki trafik kazası

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.08.2018 12:29 | Son Güncelleme

Adapazarı ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan bir kişi daha tedavi gördüğü hastanede vefat etti - Kazada ölen iki kişinin anne-kız olduğu öğrenildi

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan bir kişi daha kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Adapazarı-Kaynarca yolu Emir Sultan Mezarlığı'nda iki otomobilin çarpışması sonucu yaralananlar arasında bulunan Zeynep Yapan (55), tedavi gördüğü Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazanın, Zeynep Yapan'ın 2015 yılında vefat eden eşinin kabrini ailesiyle ziyaret ettikten sonra dönüş yolunda meydana geldiği öğrenildi.

Emin Kumaş idaresindeki 41 B 0909 plakalı otomobil ile Mustafa Bıçakçı yönetimindeki 54 D 3672 plakalı otomobil, dün Adapazarı-Kaynarca yolu Emir Sultan Mezarlığı kavşağında çarpışmıştı.

112 Acil Servis ekipleri yaptıkları kontrolde, şoför Bıçakçı ile Zeynep Yapan'ın annesi olduğu öğrenilen Hatice Bıçakçı'nın hayatını kaybettiğini belirlemişti.

Kazada, Zeynep Yapan, Emin, Hanife, Yılmaz Kaan, Şerife ve Yağız Kerem Kumaş ile Mürvet Bıçakçı da yaralanmıştı.

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sakarya trafik kazası

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