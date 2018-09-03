HABER

Sakarya'daki trafik kazası

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.09.2018 14:43 | Son Güncelleme

Kocaali ilçesinde meydana gelen kazada yaşamını yitirenlerden 3'ü Sakarya ve Düzce'de toprağa verildi

SAKARYA/DÜZCE (AA) - Sakarya'nın Kocaali ilçesinde, karşı yöne geçen hafif ticari aracın 3 motosikletle çarpışması sonucu hayatını kaybedenlerden 3'ünün cenazesi Sakarya ve Düzce'de toprağa verildi.

Alınan bilgiye göre, Akçakoca'dan Kocaali istikametine seyreden Mehmet K. idaresindeki 81 KC 694 plakalı hafif ticari aracın üç motosikletle çarpışması sonucu yaşamını yitiren Yunus Emre Kurt'un cenazesi, Serdivan ilçesindeki Hakikat Vakfı Camisi'ne getirildi.

Kurt'un yakınları burada taziyeleri kabul etti.

Kurt'un cenazesi, öğle vakti kılınan namazın ardından Erenler Aile Mezarlığı'nda toprağa verildi.

- Düzce

Aynı kazada yaşamını yitiren Gökhan Çodar (34) ve Fatih Sivrikaya'nın (28) cenazeleri de Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü Otopsi Merkezi'nden alınarak Düzce'ye getirildi.

Çodar'ın cenazesi, Çilimli ilçesi Merkez Camisi'nde, Düzce Valisi Zülkif Dağlı'nın da katıldığı öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından aile kabristanlığına defnedildi.

Fatih Sivrikaya'nın cenazesi ise merkeze bağlı Koçyazı Mahallesi'ndeki evine getirildi.

Sivrikaya'nın cenazesi burada helallik alınmasının ardından mahalle camisine götürüldü.

Öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Sivrikaya'nın cenazesi, Koçyazı Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verildi. AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu, cenaze namazı sonrası Sivrikaya'nın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

- Olay

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde dün, Akçakoca'dan Kocaali istikametine seyreden Mehmet K. idaresindeki 81 KC 694 plakalı hafif ticari araç, Alandere mevkisinde kontrolden çıkarak karşı şeride geçmiş, Servet Sezer yönetimindeki 54 KS 659, Gökhan Çodar idaresindeki 81 DL 601 ve Murat Orkun Ilgın kontrolündeki 81 DF 289 plakalı motosikletlerle çarpışmıştı.

Kazada, ticari araçtaki Gülcan Morkoç Arslanbaş, Ufuk Arslanbaş, Canan Morkoç Abuhan, Gülsüm Morkoç ile motosikletlerde bulunan Fatih Sivrikaya, Gökhan Çodar ve Yunus Emre Kurt, olay yerinde hayatını kaybetmiş, Servet Sezer, Murat Orkun Ilgın ve Mehmet K. yaralanmıştı.

PARTNEROrganize geceOrganize gece
9 aylık hamile kadın kendini astı9 aylık hamile kadın kendini astı
Vurduğu boz ayı yavrusunu yolda sürükledi, 17 bin lira ceza uygulandıVurduğu boz ayı yavrusunu yolda sürükledi, 17 bin lira ceza uygulandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
sakarya trafik kazası

En Çok Okunan Haberler

Ağustos ayı enflasyon rakamları açıklandı

Ağustos ayı enflasyon rakamları açıklandı

İstanbul'da polis ile astsubay arasında silahlı kavga! Ölü ve yaralılar var

İstanbul'da polis ile astsubay arasında silahlı kavga! Ölü ve yaralılar var

Emekli maaşında karma hesap sistemi tarih oluyor

Emekli maaşında karma hesap sistemi tarih oluyor

Boa yılanıyla tecavüz eden sapığa ağır ceza!

Boa yılanıyla tecavüz eden sapığa ağır ceza!

Doğu Perinçek: Hiç kimse bizden Tayyip Erdoğan düşmanlığının esiri olmamızı beklemesin

Doğu Perinçek: Hiç kimse bizden Tayyip Erdoğan düşmanlığının esiri olmamızı beklemesin

İçişleri Bakanlığı duyurdu: 4'ü sözde üst düzey 46 terörist öldürüldü

İçişleri Bakanlığı duyurdu: 4'ü sözde üst düzey 46 terörist öldürüldü

İlginizi Çekebilir

Yassıada'nın son görüntüsü sosyal medyayı salladı! Tepkiler çığ gibi büyüyor

Yassıada'nın son görüntüsü sosyal medyayı salladı! Tepkiler çığ gibi büyüyor

Son dakika! Gaziantep'te trafik kazası: 8 ölü, 18 yaralı

Son dakika! Gaziantep'te trafik kazası: 8 ölü, 18 yaralı

İlber Ortaylı uyardı: Açlık kapıda

İlber Ortaylı uyardı: Açlık kapıda

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kırgızistan'da dolar açıklaması: Yavaş yavaş son vermek gerekiyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kırgızistan'da dolar açıklaması: Yavaş yavaş son vermek gerekiyor

FOX TV spikeri Fatih Portakal'dan Twitter'da MEB Bakanı Ziya Selçuk hakkında flaş açıklama

FOX TV spikeri Fatih Portakal'dan Twitter'da MEB Bakanı Ziya Selçuk hakkında flaş açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
FSM'de intihar girişimi! Trafik kilit

FSM'de intihar girişimi! Trafik kilit

Çiftlik Bank'ın CEO'su Mehmet Aydın'ın Dubai'deki yeni fotoğrafları ortaya çıktı

Çiftlik Bank'ın CEO'su Mehmet Aydın'ın Dubai'deki yeni fotoğrafları ortaya çıktı

Trafikte skandal! Böyle görüntülendi

Trafikte skandal! Böyle görüntülendi

300 bin TL ödülle aranan 'Adıl' teslim oldu

300 bin TL ödülle aranan 'Adıl' teslim oldu

CHP'den 'şarbon' açıklaması

CHP'den 'şarbon' açıklaması

Eski cumhuriyet savcısı Serhat Yağmur çöplükte kafasında vurulmuş halde bulundu

Eski cumhuriyet savcısı Serhat Yağmur çöplükte kafasında vurulmuş halde bulundu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.