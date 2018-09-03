Sakarya'daki trafik kazası

SAKARYA/DÜZCE (AA) - Sakarya'nın Kocaali ilçesinde, karşı yöne geçen hafif ticari aracın 3 motosikletle çarpışması sonucu hayatını kaybedenlerden 3'ünün cenazesi Sakarya ve Düzce'de toprağa verildi.

Alınan bilgiye göre, Akçakoca'dan Kocaali istikametine seyreden Mehmet K. idaresindeki 81 KC 694 plakalı hafif ticari aracın üç motosikletle çarpışması sonucu yaşamını yitiren Yunus Emre Kurt'un cenazesi, Serdivan ilçesindeki Hakikat Vakfı Camisi'ne getirildi.

Kurt'un yakınları burada taziyeleri kabul etti.

Kurt'un cenazesi, öğle vakti kılınan namazın ardından Erenler Aile Mezarlığı'nda toprağa verildi.

- Düzce

Aynı kazada yaşamını yitiren Gökhan Çodar (34) ve Fatih Sivrikaya'nın (28) cenazeleri de Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü Otopsi Merkezi'nden alınarak Düzce'ye getirildi.

Çodar'ın cenazesi, Çilimli ilçesi Merkez Camisi'nde, Düzce Valisi Zülkif Dağlı'nın da katıldığı öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından aile kabristanlığına defnedildi.

Fatih Sivrikaya'nın cenazesi ise merkeze bağlı Koçyazı Mahallesi'ndeki evine getirildi.