Sakarya'daki trafik kazası

SAKARYA/DÜZCE (AA) - Sakarya'nın Kocaali ilçesinde, karşı yöne geçen hafif ticari aracın 3 motosikletle çarpışması sonucu hayatını kaybedenlerden 3'ünün cenazesi Sakarya ve Düzce'de toprağa verildi.
Alınan bilgiye göre, Akçakoca'dan Kocaali istikametine seyreden Mehmet K. idaresindeki 81 KC 694 plakalı hafif ticari aracın üç motosikletle çarpışması sonucu yaşamını yitiren Yunus Emre Kurt'un cenazesi, Serdivan ilçesindeki Hakikat Vakfı Camisi'ne getirildi.
Kurt'un yakınları burada taziyeleri kabul etti.
Kurt'un cenazesi, öğle vakti kılınan namazın ardından Erenler Aile Mezarlığı'nda toprağa verildi.
- Düzce
Aynı kazada yaşamını yitiren Gökhan Çodar (34) ve Fatih Sivrikaya'nın (28) cenazeleri de Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü Otopsi Merkezi'nden alınarak Düzce'ye getirildi.
Çodar'ın cenazesi, Çilimli ilçesi Merkez Camisi'nde, Düzce Valisi Zülkif Dağlı'nın da katıldığı öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından aile kabristanlığına defnedildi.
Fatih Sivrikaya'nın cenazesi ise merkeze bağlı Koçyazı Mahallesi'ndeki evine getirildi.
Sivrikaya'nın cenazesi burada helallik alınmasının ardından mahalle camisine götürüldü.
Öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Sivrikaya'nın cenazesi, Koçyazı Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verildi. AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu, cenaze namazı sonrası Sivrikaya'nın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.
- Olay
Sakarya'nın Kocaali ilçesinde dün, Akçakoca'dan Kocaali istikametine seyreden Mehmet K. idaresindeki 81 KC 694 plakalı hafif ticari araç, Alandere mevkisinde kontrolden çıkarak karşı şeride geçmiş, Servet Sezer yönetimindeki 54 KS 659, Gökhan Çodar idaresindeki 81 DL 601 ve Murat Orkun Ilgın kontrolündeki 81 DF 289 plakalı motosikletlerle çarpışmıştı.
Kazada, ticari araçtaki Gülcan Morkoç Arslanbaş, Ufuk Arslanbaş, Canan Morkoç Abuhan, Gülsüm Morkoç ile motosikletlerde bulunan Fatih Sivrikaya, Gökhan Çodar ve Yunus Emre Kurt, olay yerinde hayatını kaybetmiş, Servet Sezer, Murat Orkun Ilgın ve Mehmet K. yaralanmıştı.
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