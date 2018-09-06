Sakarya'daki trafik kazası

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde 7 kişinin hayatını yitirdiği, 3 kişinin yaralandığı trafik kazasına sebebiyet verdiği gerekçesiyle 1 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, kazada hafif yaralanan ve tedavi gördüğü Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden taburcu edilen Mehmet K, kazaya sebebiyet verdiği gerekçesiyle gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mehmet K, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

2 Eylül Pazar günü Düzce'nin Akçakoca ilçesinden Sakarya'nın Kocaali ilçesi yönüne giden ve Alandere mevkisinde karşı yöne geçen Mehmet K. idaresindeki 81 KC 694 plakalı hafif ticari aracın 3 motosikletle çarpışması sonucu 7 kişi ölmüş, 3 kişi de yaralanmıştı.

