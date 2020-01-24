Sakarya'daki uyuşturucu operasyonunda 5 kişi adliyede

Ramiz Kaan OKTAR/ADAPAZARI (Sakarya), (DHA)- SAKARYA'da, 588 bin 30 uyuşturucu hap ve yaklaşık 3 milyon cinsel içerikli hap ile vitamin haplarının ele geçirildiği operasyonda gözaltına alınan 1'i yabancı uyruklu, 5 kişi adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda 1'i yabancı uyruklu, 5 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin kullandığı depo ve 4 evde yapılan aramalarda 588 bin 30 ecstasy uyuşturucu hap, yaklaşık 3 milyon cinsel içerikli hap ve vitamin hapları ile uyuşturucu madde ticaretinde kullanılan 133 bin 660 TL, 63 bin 363 Dolar, bin 940 Euro ile 1 Riyal ele geçirildi.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından ‘Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak’ suçundan adliyeye sevk edildi.

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