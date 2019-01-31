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Sakarya'daki yangın

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.01.2019 01:21 | Son Güncelleme

İl Sağlık Müdürlüğü: - "Yangın hastane arşivine zarar vermemiştir, sağlıkla ilgili bir arşivde kayıp yoktur"

Sakarya İl Sağlık Müdürlüğünden, Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinin bazı idari birimlerinin bulunduğu binadaki yangının arşive zarar vermediği bildirildi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, yangının çıktığı iki katlı binanın Orman Bölge Müdürlüğünce Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine devredildiği, hastane ile Sakarya Atıcılık, Avcılık İhtisas Spor Kulübünce arşiv amaçlı kullanıldığı belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Yangın hastane arşivine zarar vermemiştir, sağlıkla ilgili bir arşivde kayıp yoktur. Sakarya Atıcılık, Avcılık İhtisas Spor Kulübüne ait bir kısım atıl evrak zarar görmüştür. Yangın hastane arşivine zarar vermeden söndürülmüştür. Can kaybı yoktur. İtfaiye ekiplerinin yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışması sürmektedir."

Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinin yanında bulunan Sakarya Orman Bölge Müdürlüğü arazisindeki hastanenin bazı idari birimlerinin olduğu binanın arşiv kısmında çıkan yangın yaklaşık bir saatlik çalışmayla söndürülmüştü. Yangında bazı arşiv belgeleri kullanılamaz hale gelmişti.

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