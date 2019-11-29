HABER

Sakarya’daki yasa dışı dinleme davasına devam edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.11.2019 17:15 | Son Güncelleme

Eski Sakarya İl Emniyet Müdürleri Mustafa Aktaş ve Ali Bilkay’ın da aralarında bulunduğu, yasa dışı dinleme davası ileriki bir tarihe erteledi.Eski Sakarya İl Emniyet Müdürleri Mustafa Aktaş ve Ali Bilkay’ın da aralarında bulunduğu toplam 11 sanığın görüldüğü yasa dışı dinleme davası Sakarya 2.

Eski Sakarya İl Emniyet Müdürleri Mustafa Aktaş ve Ali Bilkay’ın da aralarında bulunduğu, yasa dışı dinleme davası ileriki bir tarihe erteledi.
Eski Sakarya İl Emniyet Müdürleri Mustafa Aktaş ve Ali Bilkay’ın da aralarında bulunduğu toplam 11 sanığın görüldüğü yasa dışı dinleme davası Sakarya 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü. Duruşmaya tutuksuz sanıklarla ve avukatları katıldı. Gerçekleşen davaya şikayetçi olarak katılan E.D., isimli bir kişi CİMER’deki ihbarda bulunduğunu belirterek, "Sanıklardan Ali Bilkay’ı ve Murat Akça’yı tanıyorum. Diğer sanıkları da emniyette gözaltına alındığım sırada gördüğüm kadarıyla tanıyorum. Daha önceki ifadelerimi tekrar ediyorum. Şikayetçiyim” dedi.
Davada söz alan sanıklardan G.A., “2013 yılında Sakarya’da göreve başladım. Gözaltına alındığım sırada bizleri gördüğünü söyleyen E.D.’nin benimle ilgili ifadesini kabul etmiyorum” diye konuştu.
Sanıkları ve avukatları dinleyen mahkeme heyeti, firarilerin yakalanmasına ve dosyadaki eksik belgelerin tamamlanması için davayı ileri bir tarihe erteledi.

PARTNERPınar Altuğ: Tamer ile her şeye 'Evet'Pınar Altuğ: Tamer ile her şeye 'Evet'
Ukraynalı gazi, savaş mühimmatı satarken yakalandıUkraynalı gazi, savaş mühimmatı satarken yakalandı
Işık: “Maneviyatın huzurunu hemşehrilerimizle paylaşıyoruz”Işık: “Maneviyatın huzurunu hemşehrilerimizle paylaşıyoruz”
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Firari FETÖ'cü ABD'de böyle görüntülendi!

Firari FETÖ'cü ABD'de böyle görüntülendi!

Oğlu 10 yaşına girdi! Annesinin kopyası

Oğlu 10 yaşına girdi! Annesinin kopyası

6 araç birbirine girdi! Çok sayıda yaralı var

6 araç birbirine girdi! Çok sayıda yaralı var

Yağmura aldırış etmediler! 1500 liraya indi saatlerce beklediler

Yağmura aldırış etmediler! 1500 liraya indi saatlerce beklediler

Yatak pozu verdi ama olmadı!

Yatak pozu verdi ama olmadı!

CNN Türk’ün 'filtre' haberi sosyal medyada olay oldu!

CNN Türk’ün 'filtre' haberi sosyal medyada olay oldu!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Siyanürden 1200 kat güçlü: Yasaklanmalı

Siyanürden 1200 kat güçlü: Yasaklanmalı

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

83 promil alkollüydü! 'Keşke ben ölseydim'

83 promil alkollüydü! 'Keşke ben ölseydim'

Meteoroloji uyarmıştı: Kara teslim!

Meteoroloji uyarmıştı: Kara teslim!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı duyurdu!

MSB duyurdu: PKK yine sivilleri hedef aldı

Son dakika: İçişleri Bakanlığı açıkladı! 2 yabancı terörist daha ülkelerine gönderildi

Bakanlık açıkladı! Ülkelerine gönderildiler

İstanbul'daki su zammı talebi reddedilmişti! İmamoğlu'ndan ilk açıklama

İstanbul'daki su zammı talebi reddedilmişti! İmamoğlu'ndan ilk açıklama

AYM memurluğa girişte 'güvenlik soruşturması' şartını iptal etti

AYM'den flaş 'güvenlik soruşturması' kararı!

Yağmurdan sonra oluşan gökkuşağı hayran bıraktı

Vatandaşlar çatılara çıkarak selfie çekti!

İBB'de işten çıkarılan işçilerin imza kampanyası sona erdi

100 bini aşkın imza topladılar! İmamoğlu'na sunulacak

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.