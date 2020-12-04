HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Sakarya’daki yasa dışı dinleme davasında iki tanık ortaya çıktı

Sakarya’daki yasa dışı dinleme davasında iki tanık ortaya çıktı

04.12.2020 16:46 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eski Sakarya İl Emniyet Müdürleri Mustafa Aktaş ve Ali Bilkay’ın da aralarında bulunduğu toplam 11 sanığın yasa dışı dinleme davasına devam edildi.

Eski Sakarya İl Emniyet Müdürleri Mustafa Aktaş ve Ali Bilkay’ın da aralarında bulunduğu toplam 11 sanığın yasa dışı dinleme davasına devam edildi. Mahkeme heyeti, eksiklerin giderilmesi ve tanıkların dinlenmesi için davayı 23 Şubat 2021 tarihine erteledi.
Eski Sakarya İl Emniyet Müdürleri Mustafa Aktaş ve Ali Bilkay’ın da aralarında bulunduğu toplam 11 sanığın yargılandığı yasa dışı dinleme davası Sakarya 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü. Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan 257 sayfalık iddianamede, 10 sanığın ‘anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek’, ‘haberleşmenin gizliliğini ihlal etmek’, ‘iftira’, ‘kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği’, ‘kişiler arasındaki aleni olmayan konuşmaları kaydetmek’, ‘özel hayatın gizliliğini ihlal etmek’, ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’, ‘devletin güvenliğine ilişkin gizli belgeleri temin etmek ve suç uydurmak’ suçlarından sanıklar hakkında birer kez ağırlaştırılmış müebbet ile 16 yıl 2 aydan 34 yıl altışar aya kadar hapisle cezalandırılması istenilen davada, tutuksuz sanıklar katılmazken avukatları duruşma salonunda hazır bulundu.
Gerçekleşen davada söz alan müşteki avukatı şikayetlerinin devam ettiğini belirterek eksik hususların tamamlanmasını istedi. Sanık avukatları ise dosyadaki eksik hususların tamamlanmasını talep etti. İki tanığın bir sanık hakkında teşhis ve beyanda bulunduğu davada görüşünü bildiren cumhuriyet savcısı, dosyadaki eksikliklerin tamamlanmasını ve firari olan 3 sanık hakkındaki yakalama kararının devamını istedi.
Avukatları dinleyen mahkeme heyeti, firarilerin yakalanmasına, dosyadaki eksik belgelerin tamamlanmasına ve iki tanığın dinlenilmesine karar vererek davayı 23 Şubat 2021 tarihine erteledi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İşte bağışıklık sistemini güçlendirmenin formülü!İşte bağışıklık sistemini güçlendirmenin formülü!
Kahramanmaraş'ta polisi şehit etmişti! Cesedi morgda kaldıKahramanmaraş'ta polisi şehit etmişti! Cesedi morgda kaldı
13 milyon TL'yi aşan büyük ikramiye!13 milyon TL'yi aşan büyük ikramiye!

En Çok Okunan Haberler

Aldatma sorusuna sert yanıt: Sana ne ya da kime ne!

Aldatma sorusuna sert yanıt: Sana ne ya da kime ne!

Erdoğan imzaladı: Çok sayıda ismin ataması yapıldı

Erdoğan imzaladı: Çok sayıda ismin ataması yapıldı

Diyanet'ten 'Cuma namazı' açıklaması

Diyanet'ten 'Cuma namazı' açıklaması

Sisi lakaplı Seyhan Soylu cezaevinde! O karara uymamıştı

Sisi lakaplı Seyhan Soylu cezaevinde! O karara uymamıştı

Operasyon haberi geldi: Gözaltına alınanlar arasında...

Operasyon haberi geldi: Gözaltına alınanlar arasında...

Tüm detaylarıyla hafta sonu kısıtlaması!

Tüm detaylarıyla hafta sonu kısıtlaması!

İlginizi Çekebilir

'Buzdolabındaki bu parçanın ne işe yaradığını bilen var mı?'

'Buzdolabındaki bu parçanın ne işe yaradığını bilen var mı?'

İçişleri Bakanlığı yayınladı! İşte koronavirüs kısıtlamalarıyla ilgili merak edilen soruların yanıtları

İçişleri Bakanlığı yayınladı! İşte koronavirüs kısıtlamalarıyla ilgili merak edilen soruların yanıtları

Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?

Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?

Rus lider Putin emir verdi: Gelecek hafta başlıyor!

Rus lider Putin emir verdi: Gelecek hafta başlıyor!

Bir il için korkutan açıklama: Rakamlarımız hiç bu kadar yüksek olmamıştı

Bir il için korkutan açıklama: Rakamlarımız hiç bu kadar yüksek olmamıştı

Sosyal medyada 'Güneş sistemini tartıştıkları' video viral oldu! O gençler konuştu

Sosyal medyada 'Güneş sistemini tartıştıkları' video viral oldu! O gençler konuştu

Diğer Haberler

Kahramanmaraş'ta polisi şehit etmişti! Cesedi morgda kaldı

Kahramanmaraş'ta polisi şehit etmişti! Cesedi morgda kaldı

İstanbul için tehlike çanları çalıyor! Sazlıdere Barajı'nda su seviyesi yüzde 5’e düştü

İstanbul için tehlike çanları çalıyor

Ölen çocuklarının fotoğrafları kullanılmış: Acılarımız tekrar tazelendi

Ölen çocuklarının fotoğrafları kullanılmış: Acılarımız tekrar tazelendi

4 yaşındaki çocuk başından vurularak ağır yaralandı! Anne ve babanın feryadı yürekleri yaktı

Korkunç olay! 4 yaşındaki çocuk başından vuruldu

İstiklal Caddesi'nde yeni uygulama! Karekod ile giriş çıkışlar başladı

İstiklal Caddesi'nde yeni uygulama! Bugün başladı

Vaka sayısının yüzde 100 arttığı Antalya'da harita tamamen kırmızıya döndü

Korkunç! Tamamen kırmızıya döndü

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.