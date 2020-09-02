HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Sakarya’dan çaldığı otomobil ile İstanbul’da yakalandı

Sakarya’dan çaldığı otomobil ile İstanbul’da yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.09.2020 13:40 | Son Güncelleme

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinden çalarak İstanbul’a götürdüğü otomobilin plakalarını kayınvalidesinin evinin önünde değiştirmek istediği esnada polis ekiplerince yakalanan ve daha öncesinde hırsızlık suçundan çok sayıda kaydı bulunan şahıs tutuklanarak cezaevine sevk edildi.Olay, 28 Ağustos Cuma günü Adapazarı ilçesinde meydana geldi.

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinden çalarak İstanbul’a götürdüğü otomobilin plakalarını kayınvalidesinin evinin önünde değiştirmek istediği esnada polis ekiplerince yakalanan ve daha öncesinde hırsızlık suçundan çok sayıda kaydı bulunan şahıs tutuklanarak cezaevine sevk edildi.
Olay, 28 Ağustos Cuma günü Adapazarı ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hırsızlık amacı ile girilen evin dolabında asılı olan otomobilin anahtarını alan şüpheli aracı alarak kayıplara karıştı. Otomobilin çalınması olayı ile alakalı harekete geçen Sakarya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro ekiplerince gerçekleştirilen incelemeler sonucunda şüphelinin kimliği tespit edildi. Hırsızlık suçlarından çok sayıda kaydı bulunan B.G. (33) isimli şüphelinin İstanbul Kadıköy ilçesinde kayınvalidesinin ikametinin önünde çaldığı otomobilin plakalarını değiştirirken kıskıvrak yakalandı.
Ele geçirilen otomobil Sakarya’daki sahibine teslim edilirken, Sakarya Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen şüpheli B.G., emniyette tamamlanan işlemleri sonrasında sevk edildiği adli makamlar tarafından tutuklanarak cezaevine sevk edildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNEROyuncu Salma Hayek, 54. yaşını mayolu pozuyla kutladıOyuncu Salma Hayek, 54. yaşını mayolu pozuyla kutladı
İmamın koronavirüsten ölmesi ile ilgili harekete geçildiİmamın koronavirüsten ölmesi ile ilgili harekete geçildi
Çok çay içmek kansızlığa sebep olur mu? Uzmanlardan önemli uyarıÇok çay içmek kansızlığa sebep olur mu? Uzmanlardan önemli uyarı
En Çok Okunan Haberler
Yeni yasaklar gelecek mi? Gözler kritik toplantıda
Yeni yasaklar gelecek mi? Gözler kritik toplantıda
Dikkat! Sıcaklıklar artacak: Dışarı çıkmayın
Dikkat! Sıcaklıklar artacak: Dışarı çıkmayın
Ünlü oyuncu Çağatay Ulusoy son haliyle şaşırttı
Ünlü oyuncu Çağatay Ulusoy son haliyle şaşırttı
'Sigortalı maaşlı öğretmen tuttum'
'Sigortalı maaşlı öğretmen tuttum'
İğrenç olay! Şantaj yapıp cinsel saldırıda bulundu
İğrenç olay! Şantaj yapıp cinsel saldırıda bulundu
Prof. Dr. Ceyhan uyardı: Eğer gerçekleşmezse...
Prof. Dr. Ceyhan uyardı: Eğer gerçekleşmezse...
İlginizi Çekebilir
1 Eylül Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca son durumu açıkladı
1 Eylül Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca son durumu açıkladı
Grip ve koronavirüsü ayırt eden tanı testleri geliştirildi
Grip ve koronavirüsü ayırt eden tanı testleri geliştirildi
Barış Atay Kadıköy’de saldırıya uğradı
Barış Atay Kadıköy’de saldırıya uğradı
Diyarbakır'da tabancasını temizlerken kendisini vuran genç öldü
Diyarbakır'da tabancasını temizlerken kendisini vuran genç öldü
Feci ölüm! Yakınları sinir krizi geçirdi
Feci ölüm! Yakınları sinir krizi geçirdi
Diğer Haberler
Mersin'de vahşet! Tartıştığı 4 aylık hamile eşini pompalı tüfekle öldürdü
Mersin'de vahşet! Tartıştığı 4 aylık hamile eşini pompalı tüfekle öldürdü
İmam Osman Çilenti'nin koronavirüsten ölmesi ile ilgili soruşturma başlatıldı
İmamın koronavirüsten ölmesi ile ilgili harekete geçildi
Diyarbakır'da durum çok ciddi! Koronavirüste birinci dalganın ikinci piki yaşanıyor
O ilimizde durum çok ciddi! Vaka artışı önlenmezse...
Erkek arkadaşından ayrılmak isteyince cep telefonundan izlendiğini fark etti
Erkek arkadaşından ayrılmak istedi, akılalmaz olay ortaya çıktı
1 aydır kayıp olan Yakup, internet kafede oyun oynarken bulundu
1 aydır kayıp olan Yakup bakın nerede bulundu
Barış Atay Mengüllüoğlu'nun darbedilmesinde yeni gelişme
Barış Atay'ın darbedilmesinde yeni gelişme
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.