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Sakaryalı Piyade Er Selim Gedik şehit düştü

24.01.2021 13:58 | Son Güncelleme:
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Sakaryalı Piyade Er Selim Gedik şehit düştü

Hakkari’de mayına basması sonucu ağır yaralanan 20 yaşındaki Piyade Er Selim Gedik, tedavi gördüğü Ankara GATA’da şehit oldu.Sakarya’nın Karapürçek ilçesinde yaşayan 20 yaşındaki Selim Gedik, bir süre önce vatani görevini yapmak için Hakkari’ye gitmişti.

Hakkari’de mayına basması sonucu ağır yaralanan 20 yaşındaki Piyade Er Selim Gedik, tedavi gördüğü Ankara GATA’da şehit oldu.
Sakarya’nın Karapürçek ilçesinde yaşayan 20 yaşındaki Selim Gedik, bir süre önce vatani görevini yapmak için Hakkari’ye gitmişti. Askerliğini piyade er olarak yapan Gedik, alınan ilk bilgiye göre, 4 gün önce görev sırasında mayına bastı. Ağır yaralanan genç asker, ilk müdahalesi sonrası helikopterle Van’daki bir hastaneye kaldırıldı. Burada operasyona alınan Gedik, getirildiği devlet hastanesinde 24 saat tedavi gördü. Askerin ailesi, tedavinin Ankara GATA’da devam etmesi için talepte bulununca hazırlıklar yapıldı.
Gedik, 2 gün önce Van’dan askeri uçakla Ankara GATA’ya sevk edildi. Burada yoğun bakımda tedavisi süren Gedik’ten bu sabah acı haber geldi. Piyade Er Gedik, tedavi gördüğü yoğun bakımda şehit oldu. Şehit Gedik’in naaşının Sakarya’da toprağa verilmesi bekleniyor.

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