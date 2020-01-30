Sakaryalı sigortacı farkındalık için vatandaşlara ücretsiz deprem çantası dağıttı

Elazığ’da meydana gelen deprem sonrası Esen Sigorta Acentesi Genel Müdürü Ali Esen, vatandaşlara ilk etapta ücretsiz, 500 adet deprem çantası dağıttı. Esen konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Sakarya’da deprem ile alakalı elimden geldiği kadar vatandaşı bilinçlendirmeye çalışıyorum. Amacım, bu acılar bir daha yaşanmasın. Enkazda yanımızda olması gereken tüm malzemeleri halkımızla paylaşmak için deprem çantasını hazırladık” dedi.

24 Ocak Cuma günü merkez üssü Elazığ’da 6.8 büyüklüğünde meydana gelen deprem sonrası Esen Sigorta Acentesi Genel Müdürü Ali Esen, vatandaşlara ücretsiz olarak 500 adet deprem çantası dağıttı. Deprem çantası içinde el feneri, sargı bezi, düdük gibi malzemeler bulunuyor. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği dağıtımda vatandaşlar Ali Esen’e teşekkür etti.

Elimden geldiği kadar dağıtmayı planlıyoruz

İlk etapta 500 adet dağıtacaklarını belirten Esen Sigorta Acentesi Genel Müdürü Ali Esen, “17 Ağustos 1999 yılında Sakarya’mızda meydana gelen depremde saatlerce enkazda kaldım. Eşim ve oğlumu kaybettim. Daha sonra Sakarya’da deprem ile alakalı elimden geldiği kadar vatandaşı bilinçlendirmeye çalışıyorum. Amacım, bu acılar bir daha yaşanmasın. Sakarya’da deprem ile ilgili ne tür tedbirler alabiliriz, başta hepimizin bir aile bireyi olarak evlerimizde birer adet deprem çantası olması gerekiyor. Halkımız için 500 tane ilk etapta deprem çantası hazırladım, bunları halkımıza dağıtacağız. Bu deprem çantası içerisinde ihtiyacımız olan, o an da enkazda yanımızda olması gereken tüm malzemeleri halkımızla paylaşmak için deprem çantalarını hazırladık. Elimizden geldiği kadar etap etap bu çantaları getirtip vermek istiyoruz. Bir yerden başlamamız lazım, Sakarya’mızda 20 yıldır gerçekten şu anda ayakta kalmış 7 bin taneye yakın bina var, 20 bin ev, vatandaş demek bu. Olası bir İstanbul depreminin Sakarya’ya yansıması, biz bunları bir kez daha yaşayacağız. Şimdiden hepimiz Sakaryalı olarak herkesin bu işe bir yerden başlaması lazım. Bugün deprem çantasıyla başlayalım, binalarımızı kontrol ettirelim, zeminimize baktıralım ve her türlü tedbiri almamız lazım. Aynı acıları bir daha yaşamamız gerekiyor. Sakarya’da yıllardır bu işe gönül vermiş birisi olarak hazırlamış olduğumuz deprem çantaları halkımıza ücretsiz olarak, elimden geldiği kadar dağıtmayı planlıyoruz” dedi.