Sakaryalılar, 112 sağlık ekiplerinin çalışmalarını beğeniyor

Sakarya’da görev yapan 112 sağlık personelleri şehir genelinde 46 adet ambulans ile Sakaryalıların imdadına yetişebilmek için görev yapıyor. Sağlık ekiplerinin müdahalesi ile kardeşinin kurtulduğunu söyleyen Zeki Öztürk adlı vatandaş, ekiplere teşekkür etti.

Sakarya’da 30 adet acil istasyon, 46 ambulans ile 1 adet Komuta Kontrol Merkezi ile 7/24 acil durumlara müdahalelerini sürdüren sağlık ekipleri, vatandaşlardan tebrik alıyor. Adapazarı Maltepe Mahallesin’deki Komuta Kontrol Merkezinde 6 adet çağrı alıcı, 3 telsizci ve 2 doktor ile toplam 11 sağlık çalışanı Sakaryalı vatandaşlara hizmet veriyor. Alınan ihbar sonrası vakaya hızlı bir şekilde giden sağlık ekiplerinin çalışmalarını vatandaşlardan takdir görüyor.

"Allah onlardan razı olsun"

Sakarya’da 112 sağlık ekiplerinin çalışmalarını beğendiğini belirten Tuğrul Altun isimli vatandaş, "Çalıştığım mekanda bir olay gerçekleşti. Ambulansı aradığımız andan itibaren 1-2 dakika içerisinde geldiler ve anında ilk müdahaleyi yaptılar. Sonrasında ise hastaneye götürdüler çok iyi çalışıyorlar" dedi.