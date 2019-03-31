Sakarya'nın Geyve ilçesinde belediye başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti adayı Murat Kaya kazandı.

Sakarya'nın Geyve ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Murat Kaya kazandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Murat Kaya 15 bin 793, İYİ Parti adayı Atilla Zeytinoğlu 12 bin 558, BBP adayı Mehmet Karcı 269 oy aldı.

-Kaya'nın öz geçmişi

Kaya, 10 Ocak 1972 tarihinde Geyve'de dünyaya geldi. Kaya, İlköğretim ve lise eğitimini Geyve'de tamamladı ve İstanbul Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Bölümü'nde de lisans eğitimini bitirdi.

2001 yılında Ak Parti Geyve İlçe Kurucu Başkanlığı'nı yürüten Kaya, 2003 yılı ve 2006 yıllarında tekrar ilçe başkanlığına seçildi. 2 Kasım 2008 yılındaki kongrede belediye başkanlığına aday olan Kaya, 29 Mart 2009 Yerel Seçimlerinde Geyve Belediye Başkanlığı'na seçildi. 30 Mart 2014 Yerel Seçimlerinde tekrar başkan olmaya hak kazanan Kaya, halen Belediye Başkanlığı görevini sürdürüyor.

Murat Kaya, evli ve 5 çocuk sahibidir.

