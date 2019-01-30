Sakarya’nın kuzey ilçelerinde uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama

Sakarya İl Jandarma Komutanlığına bağlı 60 personelin katılımıyla kuzey ilçelerde uyuşturucu operasyonu yapıldı. Yapılan operasyonda çok sayıda uyuşturucu ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Sakarya İl Jandarma Komutanlığına bağlı Kocaali İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sakarya’nın kuzey ilçeleri olan Kocaali, Karasu ve Ferizli ilçelerinde ‘Uyuşturucu ve Uyarıcı madde ticareti’ yapan şahıslara yönelik 60 personel ve narkotik köpeği ile eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Operasyona Karasu, Ferizli ve Söğütlü İlçe Jandarma Komutanlığının yanında KOM Şube Müdürlüğüne ait Narkotik Timleri de destek verdi. Yapılan operasyon da, 17 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Operasyonda, 245 gram bonzai maddesi, 1 adet uyuşturucu hap, 10 gram kenevir tohumu, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 2 adet esrar içiminde kullanılan kova düzeneği ele geçirildi.

Gözaltına alınan 17 şahıstan 10’u savcılık kararı ile karakoldan serbest bırakıldı. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan 7 şahıs adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan 7 şahıstan 3’ü tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 4’ü ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldığı öğrenildi.



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