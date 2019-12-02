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Sakaryaspor’dan teleferik projesine tam destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.12.2019 11:58 | Son Güncelleme

Sakarya’nın Sapanca ilçesinde yapılacak olan teleferik projesine Sakaryaspor camiasından tam destek geldi.

Sakarya’nın Sapanca ilçesinde yapılacak olan teleferik projesine Sakaryaspor camiasından tam destek geldi. Sakaryaspor Genel Sekreteri Sercan Damar, Teleferik Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı’na Sakaryaspor forması hediye etti.
Sapanca Belediyesi ile Bursa Teleferik A.Ş. ve Teleferik Holding A.Ş. iş ortaklığı kapsamında yapımı devam eden teleferik projesine Sakaryaspor camiasından tam destek geldi. Sakaryaspor Genel Sekreteri Sercan Damar, Teleferik Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı İlker Cumbul ile görüşerek şehrin tanıtım ve ekonomisine büyük katkısı olacağına inandıkları Sapanca Teleferik projesini desteklediklerini belirtti. Görüşmede Cumbul ise, Teleferik Holding olarak turizm kadar spora da katkı yapmaya devam edeceklerini ve teleferik projesinin Sakaryaspor gibi şehrin simgelerinden biri olacağını söyledi. Görüşme sonunda ise Sercan Damar, İlker Cumbul’a arkasında ismi ve soyadının yazılı olduğu Sakaryaspor formasını hediye etti.
Görüşmede şehre katkılarından dolayı Cumbul’a teşekkür ettiğini ifade eden Sakaryaspor Genel Sekreteri Sercan Damar, “Şehrimizin tanıtım ve ekonomisine büyük katkısı olacağına inandığımız doğa dostu Sapanca Teleferik projesi ile Sakaryasporumuzun uzun yıllar boyunca birlikte yürütebileceği bir ortak platform oluşturabilme amacı ile çok faydalı bir görüşme gerçekleştirdik. Teleferik Holding Yönetim Kurulu Başkanı İlker Cumbul’a şehre katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz” dedi.
Teleferik Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı İlker Cumbul’da, “Teleferik Holding olarak turizm kadar spora da katkı yapmaya devam edeceğiz. İnşallah Sapanca Teleferik’te Sakaryaspor gibi şehrimizin simgelerinden biri olacak” diye konuştu.
Sakarya Tenis Kulübü adına 6’ncı kez üst üste Türkiye Tenis Şampiyonluğu kazanan Sapanca Teleferik Yönetim Kurulu üyesi ve Teleferik Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı İlker Cumbul’un eşi Hande Megrel Cumrul ise, “Ailemiz 5 kuşak önce Batum’dan Sapanca’ya yerleşti. O yüzden Sakarya Tenis Kulübünde oynamak aile geçmişim ile bağ kurmamı sağlıyor. Bu sene Antalya’da 6’ncı üst üste şampiyonluğumuzu yaşadık. Kupalardan sonra teleferiği de Sakarya’ya getireceğiz inşallah. Kulüp tam bir aile havasında kendimi evimde hissediyorum. Bu sene inşaatı bitecek Sapanca Teleferiğin de yönetim kurulu üyesi olarak Sapanca’ya daha sık geleceğim için çok mutluyum. Teleferikte Sapanca turizminin derinlik kazanmasına önemli bir katkı yapacak. Hem Sapanca Gölü’nün eşsiz manzarası hem yukarıdaki çamlar altındaki rekreasyon alanı 4 mevsim Sapanca’ya gelen yerli ve yabancı konuklarımızın uğrak noktası olacak” şeklinde konuştu.

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