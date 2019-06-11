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Sakarya'ya dolu uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.06.2019 13:40 | Son Güncelleme

Kentte sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak dolu yağışı ile birlikte kuvvetli olacağı tahmin ediliyor

İSTANBUL (AA) - Sakarya'da sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak dolu yağışı ile birlikte kuvvetli olması bekleniyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, son değerlendirmeler sonucunda Sakarya'nın Erenler, Akyazı, Arifiye, Sapanca, Karapürçek, Geyve, Pamukova, Taraklı'nın dahil olduğu güney kesimlerinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların dolu yağışıyla birlikte kuvvetleneceği belirtildi.

Açıklamada, akşama kadar devam edecek kuvvetli yağış ve dolu nedeniyle sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

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