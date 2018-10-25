Sakarya'ya mevsimin ilk karı düştü

Aziz GÜVENER/HENDEK (Sakarya), (DHA) - SAKARYA'nın Hendek ve Akyazı ilçelerinde yüksek kesimlere kar yağdı. Beyaza bürünen yaylalarda seyrine doyumsuz bir manzara oluştu.

Sakarya'da dün geceden bu yana devam eden sağanak yağış, Akyazı ve Hendek'in yüksek kesimlerinde yerini kara bıraktı. Birkaç gündür şehirde etkisini gösteren soğuk hava, beraberinde kar yağışını da getirdi. Bu sabah saatlerinde yüksek kesimlerde bulunan birçok yaylaya kar düştü. Hendek ilçesindeki bin 725 rakımlı Dikmen Yaylası'nda bembeyaz bir görüntü oluştu. Sabahın erken saatlerinde etkili olan kar yağışı, yaylayı beyaza bürüdü. Kar kalınlığı 5 santimetreye ulaşırken, Dikmen Yaylası'nda kartpostallık görüntüler oluştu.

FOTOĞRAFLI



