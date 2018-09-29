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Sakarya'ya şehit ateşi düştü

YAŞAM HABERLERİ  | 29.09.2018 17:48 | Son Güncelleme

TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin Irak'ın kuzeyinde düzenlediği operasyonda PKK'lı teröristlerin tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Uzman Çavuş Ömer Özdemir'in (27) acı haberi, Sakarya'nın Hendek ilçesinde yaşayan ailesine ulaştı.

Aziz GÜVENER/HENDEK (Sakarya), (DHA)- TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin Irak'ın kuzeyinde düzenlediği operasyonda PKK'lı teröristlerin tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Uzman Çavuş Ömer Özdemir'in (27) acı haberi, Sakarya'nın Hendek ilçesinde yaşayan ailesine ulaştı. Uzman Çavuş Ömer Özdemir'in şehit olduğu haberini Hendek ilçesi Aktefek Mahallesi'nde oturan ailesine Kaymakam Orhan Burhan ile İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Deniz Kün verdi. Acı haberi alan Özdemir'in annesi Fatma Özdemir ile diğer yakınları, gözyaşlarına boğuldu. Türk bayrağının asıldığı şehit evi, taziyeye gelen yakınları ve komşularıyla dolup taştı. Evin önünde bir ambulans da hazır bekletilmeye başlandı. Babasının vefat ettiği belirtilen şehit Uzman Çavuş Ömer Özdemir'in 1 ay önce Yağmur Özdemir (25) ile evlendiği belirtildi.

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