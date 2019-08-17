Sakarya’yı etkisi altına alan yağmur hayatı olumsuz etkiledi

Mahalle sakinlerinden Cemal Karagül, “Yoğun yağış sebebiyle ağaca şimşek düşüyor. Ağacın da kökü zayıf olduğu için tellerin üzerine düştü. Teller de kopunca ağaç arabanın üzerine devrildi. Can kaybımız yok. Elektrik kablolarının kopmasından dolayı mahallede elektrik yok” dedi. Yağan her yağmur sonrası yolun taştığını ve buraya gelen turistler ve vatandaşların çarşıya gidemediklerini belirten esnaf Yusuf Kemal Demir, “Uzun bir süredir Sapanca’dayım. Burası bulunduğumuz bölge Sapanca’nın girişi, hızlı tren burada duruyor, turistler geliyor, gelen vatandaş çarşıya çıkamıyor. Her yağmur sonrası burası böyle. Benim kahvehanemi su basmış önemli değil, vatandaşın mutluluğu önemli bizim için. Çok acil buraya müdahale edilmesi lazım” diye konuştu.

Öte yandan öğle saatlerinden beri etkisini gösteren ve hava sıcaklığını da düşüren sağanak yağmurun gün boyunca etkili olması bekleniyor.

