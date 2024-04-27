'Şakası yok' Naci Görür'den İstanbul depremi için korkutan sözler '7.5'e kadar gidebilir! O yerler 9 şiddetine maruz kalacak'

6 Şubat'taki deprem felaketinin ardından, farklı illerde meydana gelen depremlerle birlikte deprem korkusu tüm yurtta vatandaşları sarmış durumda. 6 Şubat'ın ardından açıklamaları dikkatle takip edilen ve sık sık beklenen olası İstanbul depremine dikkat çeken Prof. Dr. Naci Görür yine çok konuşulacak açıklamalar yaptı.

"İKİSİ BİRLİKTE KIRILIRSA 7.5'E KADAR GİDEBİLİR"

KRT canlı yayınında önemli açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Naci Görür, şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul’da 7.2 maksimum 7.6 büyüklüğünde bir deprem bekliyoruz. Bu depremlerin birini Adalar’ın güneyindeki Adalar Fayı üzerinde diğerini bu Adalar Fayı’yla birleşen Kumburgaz Fayı üzerinde bekliyoruz. Bu faylar ikisi birlikte kırılırsa 7.5’e kadar gidebilir ama Kumburgaz fayı 7.2 büyüklüğünde deprem üretebiliyor. Bu 2 fay da kilitli. Bu kilitli faylar günün birinde kırılacaktır. Tekirdağ fayında beklemiyoruz. Yani Silivri açıklarında Tekirdağ’a kadar kısımda… Dolasıyla tehlike bu.

İSTANBUL DEPREMİ NE ZAMAN OLACAK?

Zamana gelince bu konuda ciddi araştırmalar yapıldı. En fazla popüler olan veri; 1999’dan hemen sonra her an olmak kaydıyla 30 yıl içeresinde depremin olma olasılığı bugün revize edilmiş rakamla yüzde 47’dir. Bu anormal olasılıktır. Dolasıyla bu işin şakası yok. Buna artı, eksi 10 koymak gerekir.

Aynen biz Kahramanmaraş depremini bağırdık, söyledik kimse dinlemedi. Şimdi korkuyoruz tarih tekerrür edecek, aynı şeyi biz yine söylüyoruz günün birinde bu işte bitecek.

"MARMARA KIYILARINA YAKIN OLAN YERLER EN FAZLA DEPREM ŞİDDETİNE MARUZ KALACAK"

Marmara kıyılarına yakın olan yerler en fazla deprem şiddetine maruz kalacaklardır. Bu ne kadardır? 9 şiddeti… Kıyılarda dolgu alanlarda ve alüvyon içlerinde olan çökel niteliği olan zeminlerde depremde ayakta kalman için sağlam olması lazım."







