Sakat doğan kuzusu için mücadele ediyor

Halil İbrahim YEL TOKAT, (DHA) - TOKAT'ta ikamet eden Hasan Yaylı (30) iki gün önce yaylada ön ayakları sakat olarak doğan kuzusunun iyileşmesi için mücadele ediyor. Merkeze bağlı Yayladalı Köyünde ikamet eden ve kent merkezinde özel bir firmada boya teknisyeni olarak çalışan Hasan Yaylı, altı ay önce heves ederek bir tane koyun aldı. Yaylı aldığı koyunu köyün sürüsüne kattı. 6 ay ay sonra doğum yapan koyunun kuzu ön ayaklarından sakat olarak doğdu. Dün akşam saatlerinde arkadaşının koyunun doğum yaptı haberi üzerine koyununun yanına giden Yaylı kuzunun ön bacaklarının sakat olduğunu fark etti. Kuzusunun iyileşmesi için seferber olan Yaylı, daha sonra Tokat merkeze gelerek Veteriner Hekim Fatih Koç'a ulaştı. Kuzu Veteriner Hekim Koç tarafından tedavi altına alındı. Kuzunun sakat olan ön ayakları bandaj ile sarılarak ilk tedavisi yapıldı. Daha sonra röntgen çekilerek tedavisine devam edilecek. 'KUZUM İÇİN NE GEREKİYORSA YAPACAĞIM' Kuzunun doğduktan sonra ön bacaklarının sakat olduğunu söyleyen Hasan Yaylı, Arkadaşım 'koyunun kuzuladı' diye telefon etti. Yaylaya gittiğimde ise kuzum sakattı. Bende kuzuyu aldım, Fatih beye getirdim. Fatih bey olmaz ise gerekirse devlet hastanesine gideceğiz. Bu kuzuma film çekilecek, ayakları alçıya alınacak düzelecek. Ben kuzum için tedavi ne gerekiyorsa yapacağım. İl dışı bile olsa Ankara, İstanbul bile olsa, bu kuzuyu götürüp tedavisini yaptıracağım dedi. Veteriner Hekim Fatih Koç ise kuzunun tedavisine başlandığını belirterek, Bu yavrucağı kaderine teslim edemeyiz. Veteriner Hekimlik Andımızı yerine getirme amacıyla ne yapabiliriz uğraşısı içerisinde ayaklarındaki bu bozukluğu düzeltmek adına ilk olarak ön ayaklarını bandaja alacağız. Daha sonra film tetkikleri yapıldıktan sonra gerekirse ameliyata alınacak. Düzelmesi için elimizden geleni yapacağız. diye konuştu.



PARTNER Ölmenin yasak olduğu ada Svalbard