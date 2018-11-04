HABER

Sakat doğan kuzusu için mücadele ediyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.11.2018 14:57 | Son Güncelleme

TOKAT'ta ikamet eden Hasan Yaylı (30) iki gün önce yaylada ön ayakları sakat olarak doğan kuzusunun iyileşmesi için mücadele ediyor.

Halil İbrahim YEL TOKAT, (DHA) - TOKAT'ta ikamet eden Hasan Yaylı (30) iki gün önce yaylada ön ayakları sakat olarak doğan kuzusunun iyileşmesi için mücadele ediyor. Merkeze bağlı Yayladalı Köyünde ikamet eden ve kent merkezinde özel bir firmada boya teknisyeni olarak çalışan Hasan Yaylı, altı ay önce heves ederek bir tane koyun aldı. Yaylı aldığı koyunu köyün sürüsüne kattı. 6 ay ay sonra doğum yapan koyunun kuzu ön ayaklarından sakat olarak doğdu. Dün akşam saatlerinde arkadaşının koyunun doğum yaptı haberi üzerine koyununun yanına giden Yaylı kuzunun ön bacaklarının sakat olduğunu fark etti. Kuzusunun iyileşmesi için seferber olan Yaylı, daha sonra Tokat merkeze gelerek Veteriner Hekim Fatih Koç'a ulaştı. Kuzu Veteriner Hekim Koç tarafından tedavi altına alındı. Kuzunun sakat olan ön ayakları bandaj ile sarılarak ilk tedavisi yapıldı. Daha sonra röntgen çekilerek tedavisine devam edilecek. 'KUZUM İÇİN NE GEREKİYORSA YAPACAĞIM' Kuzunun doğduktan sonra ön bacaklarının sakat olduğunu söyleyen Hasan Yaylı, Arkadaşım 'koyunun kuzuladı' diye telefon etti. Yaylaya gittiğimde ise kuzum sakattı. Bende kuzuyu aldım, Fatih beye getirdim. Fatih bey olmaz ise gerekirse devlet hastanesine gideceğiz. Bu kuzuma film çekilecek, ayakları alçıya alınacak düzelecek. Ben kuzum için tedavi ne gerekiyorsa yapacağım. İl dışı bile olsa Ankara, İstanbul bile olsa, bu kuzuyu götürüp tedavisini yaptıracağım dedi. Veteriner Hekim Fatih Koç ise kuzunun tedavisine başlandığını belirterek, Bu yavrucağı kaderine teslim edemeyiz. Veteriner Hekimlik Andımızı yerine getirme amacıyla ne yapabiliriz uğraşısı içerisinde ayaklarındaki bu bozukluğu düzeltmek adına ilk olarak ön ayaklarını bandaja alacağız. Daha sonra film tetkikleri yapıldıktan sonra gerekirse ameliyata alınacak. Düzelmesi için elimizden geleni yapacağız. diye konuştu.

PARTNERÖlmenin yasak olduğu ada SvalbardÖlmenin yasak olduğu ada Svalbard
Ek fotoğraflar // Atatürk Havalimanı apronunda kaza: 9 yaralıEk fotoğraflar // Atatürk Havalimanı apronunda kaza: 9 yaralı
Atatürk Havalimanı apronundaki kaza anı kameradaAtatürk Havalimanı apronundaki kaza anı kamerada
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

'Bir kereden bir şey olmaz' dediler ama... Apartta korkunç son!

'Bir kereden bir şey olmaz' dediler ama... Apartta korkunç son!

AK Parti'de yapılan anketlerde bir ilk

AK Parti'de yapılan anketlerde bir ilk

Bankalardaki altın hesapları 40 milyar liraya dayandı

Bankalardaki altın hesapları 40 milyar liraya dayandı

Galatasaray'da Eren Derdiyok ile yollar ayrılıyor

Galatasaray'da Eren Derdiyok ile yollar ayrılıyor

Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan kaymakama talimat: Gerekirse 10 günde bir teyzemizi götürelim

Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan kaymakama talimat: Gerekirse 10 günde bir teyzemizi götürelim

'Vahiy geldi' dedi, kıyamet tarihini verdi ve istifa etti

'Vahiy geldi' dedi, kıyamet tarihini verdi ve istifa etti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
'Balıkçı Kenan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür

'Balıkçı Kenan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür

Arızalanan yolcu gemisini vatandaşlar halatla çekti!

Arızalanan yolcu gemisini vatandaşlar halatla çekti!

Temizlik görevlisi, kadınların soyunma odasına gizli kamera koydu!

Temizlik görevlisi, kadınların soyunma odasına gizli kamera koydu!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Hayalim TIR şoförü olmaktı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Hayalim TIR şoförü olmaktı

Atatürk Havalimanı'nda apronda kaza! 9 kişi yaralandı

Atatürk Havalimanı'nda apronda kaza! 9 kişi yaralandı

'MİLGEM F 513 Burgazada Hoşgeldin'

'MİLGEM F 513 Burgazada Hoşgeldin'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.