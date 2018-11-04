Sakat doğan kuzusunu tedavi ettirmek istiyor

Halil İbrahim YEL/TOKAT, (DHA)- TOKAT'ta yaşayan Hasan Yaylı (30), iki gün önce yaylada ön ayakları sakat olarak doğan kuzusunu tedavisini yaptırmak için veterinere götürdü.
Merkeze bağlı Yayladalı köyünde oturan, kent merkezinde özel bir firmada boya teknisyeni olarak çalışan Hasan Yaylı'nın 6 ay önce aldığı koyunu, iki gün önce kuzu dünyaya getirdi. Ön ayakları sakat doğan kuzu için Yaylı, kent merkezindeki veterinere gitti. Veteriner Hekim Koç'un müdahale ettiği kuzunun tedavisine başlandı.
Kuzunun doğduktan sonra ön bacaklarının sakat olduğunu söyleyen Hasan Yaylı, "Kuzum sakat doğdu. Ben de alıp Fatih Bey'e getirdim. Kuzuma film çekilecek, ayakları alçıya alınacak, düzelecek. Kuzum için ne gerekiyorsa yapacağım. Ankara veya İstanbul bile olsa, götürüp tedavisini yaptıracağım" dedi.
Veteriner Hekim Fatih Koç ise kuzunun ayaklarında bozukluk olduğunu söyledi. Koç, ön ayaklarının bandaja alındığını, film tetkikleri yapıldıktan sonra gerekirse ameliyat yapılacağını söyledi.
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