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Sakat doğan kuzuya kendi evladı gibi bakıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.01.2019 12:06 | Son Güncelleme

Bursa?nın İznik ilçesinde hayvansever Fatma Şeren, ilçede çiftcilik yapan bir aileye ait ve sakat doğan kuzuyu sahiplendi.

Bursa?nın İznik ilçesinde hayvansever Fatma Şeren, ilçede çiftcilik yapan bir aileye ait ve sakat doğan kuzuyu sahiplendi. ?Yıldız? adını verdiği sakat kuzuya çocuğu gibi bakan Şeren, onu yürütmeye çalışıyor.
İznik?in Çiçekli Mahallesi?nde oturan Fatma Şeren, bir çiftçiye ait olan ve 3 ayağı felçli doğan kuzuyu sahiplendi. ?Yıldız? ismini verdiği kuzuyu bir klinikte tedavi ettiren Şeren, yürüyebilmesi için hayvanın ayağına özel bir aparat yaptırdı. Hayvana kendi çocuğu gibi şefkat gösteren onu yürütmeye çalışan hayvansever, tek amacının Yıldız?ı yürütmek olduğunu ifade edip, ?Bir bebekten daha çok ilgi istiyor. Ona evladım gibi bakıyorum. Yıldız?a annelik yapıyorum. Birlikte yatıyor birlikte uyanıyoruz. Onu bir an olsun yalnız bırakmıyorum. Kuzuma verdiğim moral ile onu yürüteceğim çayırlarda koşacak tek gayem buö dedi.

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