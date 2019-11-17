Sakat kalan Suriyelilere umut oluyorlar

Ülkelerindeki iç savaşta, bombardımanda ya da keskin nişancılar tarafından vurularak, uzuvlarını kaybeden Suriyelilere, Avrupa Birliği Sivil Koruma ve İnsani Yardım Genel Müdürlüğü'nce finanse edilen, Relief International'ın ortak kurumu Protez Sağlık Derneği'nce protez kol ve bacak hizmeti devam ediyor. Reyhanlı ilçesinde bulunan merkezde 65 kişi çalışıyor ve ayda ortalama 40 kişiye protez takılıyor. Fizyoterapi hizmetleri de sunulan merkezin yöneticisi Raed Al Masri, 2013 yılından bu yana hizmet verdiklerini belirterek, aralarında çocuklarında bulunduğu toplam 7 bin 500 kişiye el ve ayak protezi taktıklarını, psikolojik destek verdiklerini söyledi. Al Masri, "Suriye'de iç savaş nedeniyle yaralanan ve uzuvlarını kaybedenler bize başvuruyor. Biz de çalışan uzman arkadaşlarımızla hastalara hem protez takıyor ve hem de psikolojik destek vererek onları yeniden hayata bağlıyoruz. Ücretsiz olarak yapılan bu hizmette kol ve bacakları takılan ve psikolojik destek verilen engelli hastalarımız buradan ayrıldıktan sonra normal yaşamlarına dönüyor ve artık kendi ihtiyaçlarını karşılıyor hale geliyor" dedi.

KENDİ İHTİYAÇLARINI KARŞILAYABİLİYOR

3 yıl önce İdlib’te rejimin hava saldırısında iki bacağını kaybeden Abdulbasit Alsatouf (10), büyüdüğü için daha önce takılan protezinin yerine yenisi yapılıyor. Geldiği dernekte ölçüleri alınan ve protezi hazırlanan Alsatouf, "Daha önce takılan protezim artık bana olmuyor. Yerine yenisi yapılıyor. Protezle daha rahat hareket edebiliyor, yürüyor, kendi ihtiyaçlarımı karşılıyorum. Okuluma gidiyorum. Bundan dolayı da mutluyum. Desteklerini esirgemeyen dernek yetkililerine teşekkür ediyorum" diye konuştu.

'TÜRKİYE'DE DAHA GÜVENDEYİZ'

Abdulbasit'in babası Taan Alsatouf ise olayın 2016 yılında rejime ait uçak tarafından yapılan hava saldırısında meydana geldiğini, eşi ve bir kızını kaybettiğini, oğlu Abdulbasit’in ise iki bacağının koptuğunu söyledi. Baba Alsatouf, oğlu büyüdüğü için mevcut protezin yerine yenisinin hazırlandığını belirterek, "Oğlum artık okula gidiyor, yürüyor, oynayabiliyor. Çok şükür o günler geride kaldı. Türkiye’deyiz, güvendeyiz ve huzurluyuz" dedi.