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Sakat yavru leyleği, elektrik firması ekipleri kurtardı

YAŞAM HABERLERİ  | 15.07.2019 16:35 | Son Güncelleme

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, TRT ses sanatçısı Rüstem Avcı'nın evinin önündeki beton elektrik diğerinde mahsur kalan sakat yavru leylek, elektrik dağıtım şirketi ekiplerince kurtarıldı.

Sakat yavru leyleği, elektrik firması ekipleri kurtardı

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA'nın İnegöl ilçesinde, TRT ses sanatçısı Rüstem Avcı'nın evinin önündeki beton elektrik diğerinde mahsur kalan sakat yavru leylek, elektrik dağıtım şirketi ekiplerince kurtarıldı.
İnegöl ilçesi Hamzabey Mahallesi'nde oturan TRT ses sanatçısı Rüstem Avcı, evinin önündeki elektrik direğinde yavru leyleğin mahsur kaldığını fark edince durumu İnegöl Belediyesi Veterinelik müdürlüğü ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen barınak ekipleri leyleği kurtarmak için UEDAŞ ekiplerinden yardım istedi. Kısa sürede gelen ekipler sepetli vinçle elektrik direğine çıkıp, yavru leyleği, ayağına dolanan ipi keserek kurtardı. Leyleğin yarası olup olmadığını kontrol etmek isteyen ekipler, hayvanın bir bacağının doğuştan olmadığını fark etti. Barınak ekiplerinin müdahalesinin ardından yavru leylek tekrar yuvasına bırakıldı.
Sanatçı Rüstem Avcı "Eve geldiğimde leyleğin annesinin yemek getirdiğini gördüm ama bir ayağının bağlı olduğunu fark ettim. Çırpındıkça kurtulamadığını görünce üzüldüm. Göç vakti gelecek burada kalırsa yazık olacak hayvana" dedi.

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Sakat yavru leyleği, elektrik firması ekipleri kurtardıSakat yavru leyleği, elektrik firması ekipleri kurtardıSakat yavru leyleği, elektrik firması ekipleri kurtardıSakat yavru leyleği, elektrik firması ekipleri kurtardı

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