Şakayık çiçeği yok olma tehlikesiyle karşı karşıya

Karadeniz Bölgesi'nde, yaz aylarında açan ve 'ayı gülü' olarak bilinen şakayık çiçeği, bu yıl da kendini gösterdi. Bölgede 2 bin metreye kadar yetişen koyu pembe renkteki çiçekler, koruma altında bulunuyor. Koparılması halinde 60 bin TL cezası olan tür, güzel görüntüsü ve anlık zevklerle doğadan toplanıyor. Özel çiçek türü gelişi güzel koparılması nedeniyle yok olma tehlikesi ile karşı karşıya kaldı. Uzmanlar, çiçek türünün daha etkin korunması istiyor.

Gümüşhane Üniversitesi Genetik ve Biyomühendislik Bölümü öğretim üyesi Dr. Tuba Acet, halkın bilinçlendirilip çiçek türünün daha etkin koruma altına alınması gerektiğini belirterek, "Gümüşhane ili, sahip olduğu farklı coğrafik ve iklimsel özellikler nedeniyle, pek çok bitki ve hayvan türünü barındıran, biyolojik çeşitlilik bakımından oldukça zengin bir bölgede yer almaktadır. Biyolojik çeşitlilik, ekosistemlerin dengede kalması ve yaşanabilir bir çevre oluşturması açısından oldukça önemlidir. Özellikle bitkiler, temel üreticiler olarak hem oksijen hem de besin kaynağımızı oluşturmaktadırlar. Bunun yanı sıra, dünyamızı güzelleştiren, bizi mutlu eden önemli unsurlardır. Çok yıllık otsu bir bitki olan, 'ayı gülü' veya 'şakayık' olarak bilinen, gösterişli koyu pembe çiçekleri ile boncuk biçimindeki tohumları ile görenleri etkileyen bir bitkidir" dedi.