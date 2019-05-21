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Şakayla başlayan ve 2 kişinin ölümü ile sonuçlanan kavgada 2 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 21.05.2019 11:26 | Son Güncelleme

VAN'da pazar günü aralarında husumet bulunan akraba 2 aile arasında yaşanan ve 14 kişinin yaralanması, biri kadın 2 kişinin ölümüyle sonuçlanan kavganın ardından gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Şakayla başlayan ve 2 kişinin ölümü ile sonuçlanan kavgada 2 tutuklama

VAN, (DHA) - VAN'da pazar günü aralarında husumet bulunan akraba 2 aile arasında yaşanan ve 14 kişinin yaralanması, biri kadın 2 kişinin ölümüyle sonuçlanan kavganın ardından gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı. İki aile arasındaki husumetin, 1 yıl önce şakalaşma sırasında yaşanan tartışmayla başladığı ortaya çıktı.
Van Emniyet Müdürlüğü, Tuşba İlçesi İstasyon Mahallesi'nde pazar günü yaşanan ve kan dökülen kavgayla ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamada Fatma Kaya ve Hüsnü Kaya'nın öldürüldüğü kavgayla ilgili başlatılan soruşturmada aynı soyadı taşıyan akraba 2 aile arasındaki husumetin, 1 yıl önce yaşanan şakalaşmanın ardından başladığı kaydedildi.
Açıklamaya göre; Agit Kaya ve Ayhan Kaya, bir yıl önce Gürpınar ilçesinde şakalaşırken tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Bu olayın ardından 2 aile arasında husumet başladı. Bir hafta önce kavga eden aile üyeleri, konuyu polise intikal ettirmedi. Ancak 19 Mayıs pazar günü 2 aile yeni bir kavgaya tutuştu. Kavga sırasında Ayhan Kaya, Agit Kaya'nın babası Şeref Kaya'ya bıçakla saldırdı. Ağabeyini de boğazını keserek, yaraladı. Baba ve ağabeyi yaralanan Agit Kaya da kendisine ait otomobille mezarlığa giderek, burada bulunan Ayhan Kaya'nın annesi Fatma Kaya'yı ezdi. Fatma Kaya ile kavgada yaralananlardan Hüsnü Kaya kaldırıldıkları hastanede hayatlarını kaybetti.
Olaydan sonra kaçan şüphelilerin peşine düşen Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Agit Kaya ve Ayhan Kaya ile Abdullah Kaya'yı yakalayarak, gözaltına aldı. Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Abdullah Kaya adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, Agit Kaya ve Ayhan Kaya tutaklandı.

FOTOĞRAFLI

Şakayla başlayan ve 2 kişinin ölümü ile sonuçlanan kavgada 2 tutuklama

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