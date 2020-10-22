HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Sakharov Ödülü Belarus muhalefetine verildi

Sakharov Ödülü Belarus muhalefetine verildi

22.10.2020 14:54 | Son Güncelleme

Avrupa Parlamentosu’nun insan hakları alanında verdiği Sakharov Ödülü’ne Belarus’taki muhalefet hareketi layık görüldü.

Sakharov Ödülü Belarus muhalefetine verildi

Avrupa Parlamentosu Başkanı David Sassoli, Sakharov Düşünce Özgürlüğü Ödülü'nün Belarus’taki muhalefetin yanı sıra muhalefet lideri Svetlana Tikhanovskaya’nın da aralarında olduğu sivil toplum aktivistlerine verildiğini açıkladı.

"Belarus sokaklarında meydana gelen büyük protestolar dünyayı yerinden oynattı" diyen Sassoli, muhalefet hareketinin her gün insan hakları ve düşünce özgürlüğü mücadelesinin somut örneği olduğunu belirtti. Sassoli "Kaba kuvvetin alt edemeyeceği bir şey var onların yanında: Hakikat. Mücadeleyi bırakmayın. Yanınızdayız" diye konuştu.

Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko'nun muhalefete yönelik sert tepkisi ve şiddet olaylarının kendilerinde büyük şaşkınlık ve üzüntü yarattığını belirten Sassoli, "Halkın sesini duymasının zamanı geldi" dedi.

Avrupa Birliği 9 Ağustos'ta yapılan ve oyların yüzde 80'inden fazlasını Lukaşenko'nun aldığı açıklanan Belarus devlet başkanlığı seçimlerini "ne serbest ne de adil” olarak nitelendirmiş ve seçim sonuçlarını tanımadığını açıklamıştı.

Belarus'ta seçimleri Tikhanovskaya'nın kazandığını iddia eden muhalefet 9 Ağustos'tan itibaren protesto gösterileri düzenlemişti. 38 yaşındaki Tikhanovskaya seçimlerin ardından Litvanya'ya kaçmak zorunda kalmıştı.

Sakharov Ödülü geçen yıl Çin'de cezaevinde tutulan Uygun insan hakları aktivisti İlham Tohti'ye, 2018'de ise Ukraynalı yönetmen Oleg Sentsov'a verilmişti.

AFP, dpa / EC, BK

©Deutsche Welle Türkçe

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Gerçek ortaya çıktı! Gerçek ortaya çıktı!
ABD eski başkanı Obama Biden için sahaya indiABD eski başkanı Obama Biden için sahaya indi
İşte Gelinim Mutfakta Arap Kebabı tarifi...İşte Gelinim Mutfakta Arap Kebabı tarifi...
En Çok Okunan Haberler
Arkadaki aynayı unutunca önce rezil oldu... Gerçek çok başka çıktı
Arkadaki aynayı unutunca önce rezil oldu... Gerçek çok başka çıktı
Tartışma yaratan görüntüler: Elini cinsel organına götürdü
Tartışma yaratan görüntüler: Elini cinsel organına götürdü
Bakan Koca'dan Cem Yılmaz'ın çağrısına yanıt!
Bakan Koca'dan Cem Yılmaz'ın çağrısına yanıt!
Yılın transferi! Ezeli rakipten bedavaya geliyor!
Yılın transferi! Ezeli rakipten bedavaya geliyor!
Akılalmaz olay! Anlaştığı kadınla ilişkiye girerken gelenler...
Akılalmaz olay! Anlaştığı kadınla ilişkiye girerken gelenler...
Ümit Özdağ için flaş iddia: Gözü MHP liderliğinde
Ümit Özdağ için flaş iddia: Gözü MHP liderliğinde
İlginizi Çekebilir
Kaplumbağa Terbiyecisi ne anlatıyor? Ünü dünya çapında ama anlamını kimse bilmiyor
Kaplumbağa Terbiyecisi ne anlatıyor? Ünü dünya çapında ama anlamını kimse bilmiyor
Türkiye’nin S-400 testi Yunanistan’ı korkuttu
Türkiye’nin S-400 testi Yunanistan’ı korkuttu
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
Ölen kişiyi aylığını çekebilmek için bankaya götürdü
Ölen kişiyi aylığını çekebilmek için bankaya götürdü
Seks filmlerinde rol almak için polislikten istifa etti
Seks filmlerinde rol almak için polislikten istifa etti
Azerbaycan'dan yürek yakan görüntüler! Cenazeler akşam defnedildi
Azerbaycan'dan yürek yakan görüntüler! Cenazeler akşam defnedildi
Diğer Haberler
Lübnan'ın yeni başbakanı belli oldu
Lübnan'ın yeni başbakanı belli oldu
Aliyev: Dağlık Karabağ'da referandum olmayacak
Aliyev: Dağlık Karabağ'da referandum olmayacak
ABD'de 'yakın temas'ın tanımı değişti
ABD'de 'yakın temas'ın tanımı değişti
ABD eski başkanı Obama Biden için sahaya indi
ABD eski başkanı Obama Biden için sahaya indi
Vahşet! Hamile kediyi kaynar suyla yaktı, 4 yavrunun ölümüne neden oldu
Hamile kediyi kaynar suyla yaktı, 4 yavrusu...
Kazanın böylesini duymadınız! Sektirdiği taşla milyonluk arabayı patlattı
Böylesini duymadınız! Sektirdiği taşla lüks arabayı patlattı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.