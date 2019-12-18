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Sakharov Ödülü, Uygur Türkü İlham Tohti'nin kızına verildi

DÜNYA HABERLERİ  | 18.12.2019 21:11 | Son Güncelleme

2014?ten beri Çin?de hapiste olan ekonomist ve aktivist İlham Tohti, Uygur azınlığını savunan çalışmaları nedeniyle Sakharov Ödülü?ne layık görüldü.

Fransa, (DHA)- 2014?ten beri Çin?de hapiste olan ekonomist ve aktivist İlham Tohti, Uygur azınlığını savunan çalışmaları nedeniyle Sakharov Ödülü?ne layık görüldü. Tohti?nin hapiste olması nedeniyle ödülü kızı İlham Cevher?e teslim edildi.
Avrupa Parlamentosu?nun Fransa?nın Strazburg kentindeki oturumunda düzenlenen törenle İlham Cevher, ödülü babası İlham Tohti adına aldı. Cevher, törende yaptığı konuşmada, ?Babamın nerede olduğunu bilmiyorum. Kendisinden en son 2017'de haber alabildik. Babam, çoğu Uygur'a yapıldığı gibi, şiddet yanlısı bir radikal olarak etiketlendi? ifadelerini kullandı.

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