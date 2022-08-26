Sakın almayın! Daha sağlıklı diye yiyorsunuz ama sağlığınızı tehdit ediyor

Sağlıklı beslenme daha sağlıklı ve zinde bir vücuda sahip olmak oldukça önem taşıyor. Birçok insan özellikle diyetlerinde daha sağlıklı olduğunu ve kilo aldırmadığını düşünerek az yağlı ürünleri tercih ediyor. Ancak yapılan araştırmalara göre yağ oranı az olan süt ürünleri beyin sağlığını tehlikeye atıyor. Bir araştırmadan elde edilen bulgularda donmuş yoğurt gibi az yağlı süt ürünlerinden yapılan tatlıları yemenin beyin sağlığı için kötü olabileceği öne sürüldü.

PARKİNSON RİSKİNİ ARTIRIYOR

Araştırmacılar, günde sadece bir az yağlı süt ürünü tercih eden kişilerin Parkinson hastalığına yakalanma riskinin üçte bir oranında (yüzde 39) arttığını buldu. Araştırmacılar, kişilerin ne kadar az yağlı süt ürünleri yerlerse, hayatlarının bir noktasında Parkinson hastalığına yakalanma şanslarının o kadar yüksek olduğu sonucuna vardı.

TAM YAĞLI SÜT ÜRÜNLERİNİN NÖROLOJİK ETKİSİ YOK

Neurology dergisinde yayınlanan çalışmada yaklaşık 25 yıldır 120.000'den fazla insanın süt tüketimi ve sağlık bilgileri incelendi. Buzdolabınızda gizlenmiş olabilecek bazı az yağlı süt ürünleri arasında yağsız veya az yağlı yoğurt, süzme peynir veya süt bulunuyor. İlginç bir şekilde, Harvard Üniversitesi'nden araştırmacılar, tam yağlı süt ürünlerinin, zayıflatıcı nörolojik durumla hiçbir bağlantı göstermediğini buldu.

YILLARDIR SÜREN ÖNERİLERE MEYDAN OKUDU

Uzmanlar, yağları diyetlerden çıkarmanın uzun süredir devam eden sağlık tavsiyelerine meydan okuduğunu söyledi. Çalışmanın baş yazarı. Boston'daki Harvard TH Chan Halk Sağlığı Okulu'ndan ScD, Katherine C. Hughes şunları söyledi: "Sonuçlar, az yağlı süt ürünleri tüketimi ile Parkinson riskinin mütevazı bir şekilde arttığına dair kanıt sağlıyor. Yaygın olarak tüketilen bu tür süt ürünleri, hastalık için potansiyel olarak değiştirilebilir bir risk faktörü olabilir." Yapılan çalışmada günde en az üç porsiyon az yağlı süt ürünü tüketen yaklaşık 6.000 kişinin sadece yüzde biri Parkinson hastalığına yakalandığını belirtildi. Önceki araştırmalar, tam yağlı süt ve etten zengin bir diyetin obezite riskini azaltabileceğini bulmuştu.

PARKİNSON BELİRTİLERİ

Titreme, el titremesi; Başparmağın kontrolsüz hareket etmesi, çene ve dudakta oluşan titremeler, bazen bacak kaslarında olan seğirmeler eşlik edebilir. Unutmamak gerekir ki her el titremesi Parkinson hastalığı anlamına gelmez.

Parkinson hastalığındaki titreme eller istirahat halindeyken olur. Stresli ve heyecanlıyken olan, kahve ya da ilaç tüketimi sonrası gelişen, ya da esansiyel tremor denilen ailevi geçişli tremor hastalığı ile görülen titremelerden ayırt etmek gerekir.

Hareketlerde Yavaşlama (Bradikinezi); Parkinson Hastalığında harekete başlama ve hareketi devam ettirmede zorlanma sık görülen bulgularıdır. Hastalar sıklıkla kısa adımlarla yürürler ve kaslarda sertleşme nedeniyle vücut ağrıları olur.

Konuşmada Değişimler: Konuşma hızında artış veya alçak ses tonuyla konuşma, konuşurken yüz mimiklerinin azalması ve konuşmanın monotonlaşması parkinson bulguları arasında yer alır.

El Yazısının bozulup küçülmesi; Ani gelişen el yazısındaki kötüleşmeler, kelimelerde küçülmeler veya kelimelerin yakın yazılması parkinson hastalığını akla getirmelidir.



