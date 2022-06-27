Sakın beraber tüketmeyin! Felç riskinizi arttırıyor

Bitki çayları ödem atmak, sindirimi kolaylaştırmak, hızlı kilo vermek adına sıklıkla tüketiliyor. Birçok çeşidi bulunan bitki çayları genellikle sağlıklı olsa da bitki çayını içerken alınan ilaçlar felç geçirilmesine sebep olabiliyor. Uzman Türkan Özer, “Bazı bitki çaylarının ilaçlar ile etkileşimi var ve bu da ilaçların yan etkilerinin artmasına sebep olabiliyor.” Yeni Akit’in haberine göre ilaç kullanırken içilen bitki çaylarına dikkat etmek gerekiyor.

SAFRA TAŞI OLANLAR ZERDEÇAL KULLANMAMALI

Uzman Özer, “Zerdeçal bağışıklığı güçlendiriyor, hatta kansere bile faydası var. Safra akımını zerdeçal güçleştirebiliyor. Safra taşı olanların zerdeçalı kullanmaması gerekiyor. Ayrıca 1 çay kaşığından fazla zerdeçal tüketilmemelidir. Kan sulandırıcı kullanan zencefil kullanımında dikkatli olmalıdır. Kanın sulanmasını arttıran zencefil, kan sulandırıcı kullanan insanların fazla zencefilli çay içmesi durumunda tehlikeli olabilir” dedi.

YEŞİL ÇAY FELÇLERE SEBEP OLABİLİR

Yeşil çay K vitamini bakımından oldukça zengindir fakat felçlere sebep olabiliyor, “K vitaminini bolca barındıran yeşil çay, K vitamini sayesinde kanın koyulaşmasına sebep olur. Yeşil çay, kan sulandırıcı kullananlarda pıhtılaşma yapabilir. Bu pıhtılaşma sayesinde ise yeşil çay felçlere sebep olabilir. O yüzden kan sulandırıcı kullananların yeşil çay kullanmaması gerekir. Sakinleştirici kullananlar ada çayını dikkatli kullanmalıdır, Tansiyon ilacı kullananlar ise kekik çayına dikkat etmelidir.”



