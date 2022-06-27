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Sakın beraber tüketmeyin! Felç riskinizi arttırıyor

27.06.2022 15:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Birçok insan hastalıkları için veya zayıflamak için doğal tarifleri kullanıyor. Doğal ürünler genel olarak oldukça etkili olsa da bazen sağlığı olumsuz etkileyebiliyor. Sağlıklı sanılarak tüketilen yiyecekler, içecekler risk oluşturabiliyor. Sıklıkla kullanılan bitki çayları da içilen ilaçlarla etkileşime girerek ciddi sonuçlara yol açabiliyor.

Sakın beraber tüketmeyin! Felç riskinizi arttırıyor

Bitki çayları ödem atmak, sindirimi kolaylaştırmak, hızlı kilo vermek adına sıklıkla tüketiliyor. Birçok çeşidi bulunan bitki çayları genellikle sağlıklı olsa da bitki çayını içerken alınan ilaçlar felç geçirilmesine sebep olabiliyor. Uzman Türkan Özer, “Bazı bitki çaylarının ilaçlar ile etkileşimi var ve bu da ilaçların yan etkilerinin artmasına sebep olabiliyor.” Yeni Akit’in haberine göre ilaç kullanırken içilen bitki çaylarına dikkat etmek gerekiyor.

SAFRA TAŞI OLANLAR ZERDEÇAL KULLANMAMALI

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Uzman Özer, “Zerdeçal bağışıklığı güçlendiriyor, hatta kansere bile faydası var. Safra akımını zerdeçal güçleştirebiliyor. Safra taşı olanların zerdeçalı kullanmaması gerekiyor. Ayrıca 1 çay kaşığından fazla zerdeçal tüketilmemelidir. Kan sulandırıcı kullanan zencefil kullanımında dikkatli olmalıdır. Kanın sulanmasını arttıran zencefil, kan sulandırıcı kullanan insanların fazla zencefilli çay içmesi durumunda tehlikeli olabilir” dedi.

YEŞİL ÇAY FELÇLERE SEBEP OLABİLİR

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Yeşil çay K vitamini bakımından oldukça zengindir fakat felçlere sebep olabiliyor, “K vitaminini bolca barındıran yeşil çay, K vitamini sayesinde kanın koyulaşmasına sebep olur. Yeşil çay, kan sulandırıcı kullananlarda pıhtılaşma yapabilir. Bu pıhtılaşma sayesinde ise yeşil çay felçlere sebep olabilir. O yüzden kan sulandırıcı kullananların yeşil çay kullanmaması gerekir. Sakinleştirici kullananlar ada çayını dikkatli kullanmalıdır, Tansiyon ilacı kullananlar ise kekik çayına dikkat etmelidir.”

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