Sakın bu hatayı yapmayın! Soğanın sadece bir dilimi bile zehirliyor

Birçok sebzenin çiğ yenmesinin daha sağlıklı olduğu düşünülüyor. Ancak bazı sebzeleri çiğ yediğinizde sağlık için büyük risk oluşturabiliyor. Çok sayıda yararı olduğu bilinen soğan bu sebzeler arasında yer alıyor. Yapılan araştırmalar tüm besinlerde olduğu gibi yanlış kullanımı halinde soğanın da vücudumuza yarar değil zarar getirdiğini ortaya çıkardı.
Verilen bilgilere göre, çiğ olarak doğranmış veya kesilmiş soğan kapaklı veya kilitli poşetlerin içinde, saklama kaplarında buzdolabında dahi saklansa, bakteri ile kokuları mıknatıs gibi çekerek kendi içine hapsediyor.
Bu nedenle soğanın kabuklarını soyduktan sonra bekletilmeden tüketilmesi gerekiyor. İhtiyacımız olduğunda soğanı taze olarak doğrayıp kullanmak en doğru olandır.
Dilimlenmiş şekilde 1 gece dahi beklemiş soğan safra salgılarını, mide asitini arttırır ve gıda zehirlenmesine neden olarak geri dönüşü olmayan rahatsızlıklara yol açabilir.
Soğan, içerdiği besin ve elementler sayesinde sağlığa çok faydası olan ve yılın bütün aylarında bulunması kolay olan bir şifa kaynağıdır. Kanserle mücadeleden cilt sağlığının korunmasına, enfeksiyon hastalıklarının tedavisinden zayıflamaya birçok hastalıktan korunma ve hastalığın tedavisi için çok fayda sağlar.
Potasyum, B ve C vitamini içermektedir ve bu vitaminler açısından zengindir. Doğal antibiyotik özelliğinden dolayı kalp ve damar sağlığına ciddi katkıda bulunur.
Damar sertliği sorunlarına yakalanma riskini azaltır ve dolaylı olarak kalp sağlığını da korur.