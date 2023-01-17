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Sakın bu hatayı yapmayın! Soğanın sadece bir dilimi bile zehirliyor

17.01.2023 16:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Soğan yemeklerin ve salataların vazgeçilmezleri arasında bulunuyor. Mutfağın demir başı olarak görülen soğanın faydası saymakla bitmiyor. Ancak yemek yaparken fark edilmeden yapılan bir hata soğanın ölümcül etkiler yaratmasına sebep olabiliyor. İşte soğan yaparken asla yapmamanız gereken o hata...

Sakın bu hatayı yapmayın! Soğanın sadece bir dilimi bile zehirliyor

Birçok sebzenin çiğ yenmesinin daha sağlıklı olduğu düşünülüyor. Ancak bazı sebzeleri çiğ yediğinizde sağlık için büyük risk oluşturabiliyor. Çok sayıda yararı olduğu bilinen soğan bu sebzeler arasında yer alıyor. Yapılan araştırmalar tüm besinlerde olduğu gibi yanlış kullanımı halinde soğanın da vücudumuza yarar değil zarar getirdiğini ortaya çıkardı.

KESİLMİŞ SOĞANIN TÜKETİMİNE DİKKAT

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Verilen bilgilere göre, çiğ olarak doğranmış veya kesilmiş soğan kapaklı veya kilitli poşetlerin içinde, saklama kaplarında buzdolabında dahi saklansa, bakteri ile kokuları mıknatıs gibi çekerek kendi içine hapsediyor.

SAKIN BEKLETMEYİN

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Bu nedenle soğanın kabuklarını soyduktan sonra bekletilmeden tüketilmesi gerekiyor. İhtiyacımız olduğunda soğanı taze olarak doğrayıp kullanmak en doğru olandır.

BEKLEMİŞ SOĞAN BAKTERİ SAÇIYOR

Dilimlenmiş şekilde 1 gece dahi beklemiş soğan safra salgılarını, mide asitini arttırır ve gıda zehirlenmesine neden olarak geri dönüşü olmayan rahatsızlıklara yol açabilir.

SOĞANIN SAĞLIĞIMIZA FAYDALARI

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  • Soğan, içerdiği besin ve elementler sayesinde sağlığa çok faydası olan ve yılın bütün aylarında bulunması kolay olan bir şifa kaynağıdır. Kanserle mücadeleden cilt sağlığının korunmasına, enfeksiyon hastalıklarının tedavisinden zayıflamaya birçok hastalıktan korunma ve hastalığın tedavisi için çok fayda sağlar.

  • Evde grip - hasta olan biri varsa gece yatmadan önce dilimlenmiş soğanı odaya koyduğumuzda sabaha kadar soğan o grip mikrobunu havadan kendi içine hapseder ve hastalığın başkasına geçmesini önler.

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  • Soğan enfeksiyon hastalıklarına ve serbest radikallere karşı çok etkilidir.

  • Potasyum, B ve C vitamini içermektedir ve bu vitaminler açısından zengindir. Doğal antibiyotik özelliğinden dolayı kalp ve damar sağlığına ciddi katkıda bulunur.

  • Kanı temizleme özelliği sayesinde damar tıkanıklıklarına neden olan unsurları ortadan kaldırır.
  • Soğuk algınlığına iyi gelir.
  • Burun kanamalarını durdurabilir.

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  • Yanıklara ve böcek ısırmalarına faydalıdır.
  • Kanser hastalıklarından korur.

  • Damar sertliği sorunlarına yakalanma riskini azaltır ve dolaylı olarak kalp sağlığını da korur.

  • Kemik sağlığının korunmasını sağlar.
  • Şeker seviyesini dengeler.
  • Cilt ve saç sağlığı için de önemli bir besin kaynağıdır.
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